В Нижнем Тагиле после жалоб родителей устанавливают новые окна в холодном детсаду №3

Чтобы согреть помещения, каждую зиму приходилось утеплять окна различными способами, в том числе одеялами, матрасами и пленками. Кроме того, чтобы хоть как-то детям не замерзать, в садике устанавливали обогреватели, которые приносили из дома сами родители. А это является нарушением противопожарных норм.