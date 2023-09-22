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Published Сегодня, 15:25

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Updated Сегодня, 15:27

В Нижнем Тагиле начали устанавливать новые окна в холодном детском саду

В Нижнем Тагиле после жалоб родителей устанавливают новые окна в холодном детсаду №3

22 сентября 2023, 15:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле начали устанавливать новые окна в холодном детском саду

Новые пластиковые окна начали устанавливать в детском саду №3 МАДОУ «Солнечный круг» Нижнего Тагила после жалоб родителей на холод и публикаций редакции TagilCity.ru. В морозы температура воздуха в группах составляла +14 градусов.

В Управлении образования Нижнего Тагила пояснили, что на установку новых пластиковых окон из бюджета города в 2023 году было выделено 464 тысячи рублей.

В 2023 году установлено восемь оконных блоков ПВХ в группах № 1, № 3, № 5, а также спальных помещениях групп № 2, № 3, № 5. До конца лета заменены еще пять окон в спальнях групп № 2, № 4, № 5. На установку оставшихся конструкций подготовлена сметная документация, — рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

По словам родителей, проблема с холодом в группах и спальнях в садике продолжалась долгие годы. Причиной этого они называли старые деревянные оконные конструкции, которые промерзали насквозь.

Чтобы согреть помещения, каждую зиму приходилось утеплять окна различными способами, в том числе одеялами, матрасами и пленками. Кроме того, чтобы хоть как-то детям не замерзать, в садике устанавливали обогреватели, которые приносили из дома сами родители. А это является нарушением противопожарных норм.

При этом, по уверениям мам воспитанников, они неоднократно обращались к руководству детского сада и просили решить проблему с холодом, но безрезультатно. Тогда они обратились в редакцию TagilCity.ru с просьбой о помощи в освещении ситуации.

Фото январь 2023 годаФото январь 2023 года
Фото январь 2023 годаФото январь 2023 года
Фото январь 2023 годаФото январь 2023 года
Фото январь 2023 года
Фото: tagilcity.ru

После публикации в дошкольном учреждении провела проверку прокуратура. Также предостережение детский сад получил от Роспотребнадзора, а Управление образования организовало встречу с родителями. После этого было принято решение заменить старые деревянные окна.

За холод в группах детский сад №3 в Нижнем Тагиле получил предостережение
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Фото сентябрь 2023 годаФото сентябрь 2023 года
Фото сентябрь 2023 годаФото сентябрь 2023 года
Фото сентябрь 2023 годаФото сентябрь 2023 года
Фото сентябрь 2023 года
Фото: tagilcity.ru

Родители детей тоже ждут результатов установки новых окон и надеются, что зимой в садике станет теплее.

Окна поставили по всей группе. Ждем зиму, чтоб убедиться в результате.
Также поставили новый забор, это прямо удивило и порадовало. Единственное, чтобы его установить, спилили в округе почти все деревья. Из-за этого стало максимально видно ИК-6. Но, надеюсь, администрация это предусмотрела и уже придумано решение. В общем, садик облагораживают, и это не может не радовать. — поделилась с журналистом редакции тагильчанка Алина.
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#Нижний Тагил#Детский сад#Окна#Холод#Родители#Управление образования#Жалобы#Евгения Сафина
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