В Нижнем Тагиле после жалоб родителей устанавливают новые окна в холодном детсаду №3

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Управлении образования Нижнего Тагила пояснили, что на установку новых пластиковых окон из бюджета города в 2023 году было выделено 464 тысячи рублей.
В 2023 году установлено восемь оконных блоков ПВХ в группах № 1, № 3, № 5, а также спальных помещениях групп № 2, № 3, № 5. До конца лета заменены еще пять окон в спальнях групп № 2, № 4, № 5. На установку оставшихся конструкций подготовлена сметная документация, — рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
По словам родителей, проблема с холодом в группах и спальнях в садике продолжалась долгие годы. Причиной этого они называли старые деревянные оконные конструкции, которые промерзали насквозь.
Чтобы согреть помещения, каждую зиму приходилось утеплять окна различными способами, в том числе одеялами, матрасами и пленками. Кроме того, чтобы хоть как-то детям не замерзать, в садике устанавливали обогреватели, которые приносили из дома сами родители. А это является нарушением противопожарных норм.
При этом, по уверениям мам воспитанников, они неоднократно обращались к руководству детского сада и просили решить проблему с холодом, но безрезультатно. Тогда они обратились в редакцию TagilCity.ru с просьбой о помощи в освещении ситуации.
После публикации в дошкольном учреждении провела проверку прокуратура. Также предостережение детский сад получил от Роспотребнадзора, а Управление образования организовало встречу с родителями. После этого было принято решение заменить старые деревянные окна.
Родители детей тоже ждут результатов установки новых окон и надеются, что зимой в садике станет теплее.
Окна поставили по всей группе. Ждем зиму, чтоб убедиться в результате.
Также поставили новый забор, это прямо удивило и порадовало. Единственное, чтобы его установить, спилили в округе почти все деревья. Из-за этого стало максимально видно ИК-6. Но, надеюсь, администрация это предусмотрела и уже придумано решение. В общем, садик облагораживают, и это не может не радовать. — поделилась с журналистом редакции тагильчанка Алина.