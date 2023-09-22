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Published Сегодня, 13:49

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В Нижней Туре найдено тело пропавшего шесть лет назад юноши

В Нижней Туре найдено тело пропавшего шесть лет назад юноши

22 сентября 2023, 13:49
Фото: 1MI
Тело юноши, который пропал шесть лет назад, найдено в Нижней Туре. Труп находился в лесу.

Известно, что утром 9 июня 2017 года Владислав Ушаков поехал на учебу в Лесной. Однако пропуск он оставил дома, а в закрытый город без него было не пройти, пишет «Урал Мэш».

По пути он намеревался выбросить мусор, однако, суда по записям с камер видеонаблюдения, так этого и не сделал. Куда он тогда ушел на самом деле, неизвестно до сих пор. Его разыскивали стражи порядка и волонтеры.

Прошло шесть лет и в одно из лесов грибник наткнулся на скелет человека. Находку мужчина сделал недалеко от «Тропы здоровья». Мать опознала сына по личным вещам и телефону. Останки юноши были отправлены на экспертизу.

Ранее в квартире в Екатеринбурге была найдена мумия пожилой женщины.

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