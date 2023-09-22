В Нижней Туре найдено тело пропавшего шесть лет назад юноши

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Известно, что утром 9 июня 2017 года Владислав Ушаков поехал на учебу в Лесной. Однако пропуск он оставил дома, а в закрытый город без него было не пройти, пишет «Урал Мэш».
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Прошло шесть лет и в одно из лесов грибник наткнулся на скелет человека. Находку мужчина сделал недалеко от «Тропы здоровья». Мать опознала сына по личным вещам и телефону. Останки юноши были отправлены на экспертизу.
Ранее в квартире в Екатеринбурге была найдена мумия пожилой женщины.