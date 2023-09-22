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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В выходные в Свердловской области наступит резкое похолодание

В ночь на 23 сентября в Свердловской области похолодает до -2 градусов

22 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI

В выходные в Свердловской области наступит резкое похолодание

В ночь на 23 сентября в Свердловской области воздух охладится до минусовых значений.

Как сообщили в уральском метеобюро, в ночь с пятницы на субботу столбики термометров местами будут опускаться до -2 градусов в воздухе и на земле.

По данным сервиса Gismeteo, в Нижнем Тагиле в ночь на 23 сентября будет до +3 градусов; днем установится ясная погода, потеплеет до +17 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, ночью будет до +13 градусов, днем — до +23 градусов и ясная погода.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в северной и восточной частях Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Погода#Синоптики#Заморозки#УГМС#Синоптик#Уральский УГМС#Григорий Орлов
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