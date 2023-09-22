В ночь на 23 сентября в Свердловской области похолодает до -2 градусов

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как сообщили в уральском метеобюро, в ночь с пятницы на субботу столбики термометров местами будут опускаться до -2 градусов в воздухе и на земле.
По данным сервиса Gismeteo, в Нижнем Тагиле в ночь на 23 сентября будет до +3 градусов; днем установится ясная погода, потеплеет до +17 градусов.
В воскресенье, 24 сентября, ночью будет до +13 градусов, днем — до +23 градусов и ясная погода.
Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в северной и восточной частях Свердловской области.