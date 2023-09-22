В полиции раскрыли подробности задержания дебошира в подъезде в Каменске-Уральском

Известно, что стражи порядка пытались урегулировать конфликт мирно. Дело в том, что мужчина пришел в подъезд одного из домов, чтобы мириться с женой, которая подала на развод с ним. Там он устроил дебош и грозился убить себя, пишет Ура.ру.