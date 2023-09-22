В полиции раскрыли подробности задержания дебошира в подъезде в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Известно, что стражи порядка пытались урегулировать конфликт мирно. Дело в том, что мужчина пришел в подъезд одного из домов, чтобы мириться с женой, которая подала на развод с ним. Там он устроил дебош и грозился убить себя, пишет Ура.ру.
Полицию в тот день вызвал сын хозяйки квартиры. Пришедший гость вел себя агрессивно, и напугал жильцов. На место приезжали представители полиции, Росгвардии и прокуратуры. Мужчина был вооружен предметом, похожим на пистолет. Стражи порядка пытались уговорить его к мирному урегулированию конфликта.
Однако мужчина сообщал, что, если силовики подойдут к нему ближе, он убьет себя. Применив спецсредства, дебошира удалось забрать в отделение.
Самого мужчину отвезли в больницу, оружие у него изъяли. Известно, что несколько месяцев назад его жена подала заявление в полицию, потому что муж ее побил. Силовики выясняют все подробности инцидента.