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В полиции раскрыли подробности задержания дебошира в подъезде в Каменске-Уральском

В полиции раскрыли подробности задержания дебошира в подъезде в Каменске-Уральском

22 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском полицейские раскрыли подробности задержания мужчины, который грозился покончить жизнь самоубийством.

Известно, что стражи порядка пытались урегулировать конфликт мирно. Дело в том, что мужчина пришел в подъезд одного из домов, чтобы мириться с женой, которая подала на развод с ним. Там он устроил дебош и грозился убить себя, пишет Ура.ру.

Полицию в тот день вызвал сын хозяйки квартиры. Пришедший гость вел себя агрессивно, и напугал жильцов. На место приезжали представители полиции, Росгвардии и прокуратуры. Мужчина был вооружен предметом, похожим на пистолет. Стражи порядка пытались уговорить его к мирному урегулированию конфликта.

Однако мужчина сообщал, что, если силовики подойдут к нему ближе, он убьет себя. Применив спецсредства, дебошира удалось забрать в отделение.

Самого мужчину отвезли в больницу, оружие у него изъяли. Известно, что несколько месяцев назад его жена подала заявление в полицию, потому что муж ее побил. Силовики выясняют все подробности инцидента.

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