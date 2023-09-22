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В поселке Свердловской области пропали трое мальчиков

В поселке Свердловской области пропали трое мальчиков

22 сентября 2023, 04:15
Фото: 1MI
В свердловском поселке Монетный пропали три мальчика 15, 12 и 13 лет. Детей ищут с 21 сентября 2023 года.

В момент пропажи 15-летний подросток был одет в футболку и черные джинсы, волосы темные. На 13-летнем светловолосом мальчике были толстовка с капюшоном и спортивные штаны серого цвета, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

На 12-летнем свердловчанине были надеты спортивные штаны темного цвета и кофта в серую полоску. Исчезнувших подростков разыскивают сотрудники отряда «Прорыв», а также полицейские.

Напомним, 21 сентября 2023 года в Екатеринбурге бесследно исчез 13-летний подросток, которого ищут сотрудники полиции и поискового отряда.

В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик в черном бомбере
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