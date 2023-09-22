В поселке Свердловской области пропали трое мальчиков

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В момент пропажи 15-летний подросток был одет в футболку и черные джинсы, волосы темные. На 13-летнем светловолосом мальчике были толстовка с капюшоном и спортивные штаны серого цвета, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
На 12-летнем свердловчанине были надеты спортивные штаны темного цвета и кофта в серую полоску. Исчезнувших подростков разыскивают сотрудники отряда «Прорыв», а также полицейские.
Напомним, 21 сентября 2023 года в Екатеринбурге бесследно исчез 13-летний подросток, которого ищут сотрудники полиции и поискового отряда.