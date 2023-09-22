В Сбере рассказали о перспективах ипотечных кредитов в 2023 году

Накануне в Сбербанке речь зашла о планах в ближайшее время нарастить доходность по вкладам, включая корректировку ставок и по собственной ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сегодня составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. Всего за восемь месяцев 2023 года клиенты банка оформили более 819 тысяч жилищных кредитов на сумму в 2,7 триллиона рублей: в объемах выдач это почти на 6% больше, чем оформлено за весь прошлый год. При этом в августе выдачи поднимались на рекордный уровень в 522,5 миллиарда рублей.