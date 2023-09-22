В Сбере рассказали о перспективах ипотечных кредитов в 2023 году

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Предполагается, что по итогам 2023 года клиенты получат ипотечных займов на сумму в четыре триллиона рублей; при этом снижение объемов выдач в четвертом квартале составит минимум 30%, сообщает gorod55.
Об этом на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф.
«С 25 сентября мы будем по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам», — сообщил он. Греф также напомнил, что до конца этого года в банке предполагают выплатить около четырех триллионов рублей в качестве ипотечных кредитов, тогда как в прошлом году было выплачено не более 2,8 триллиона.
В то же время в четвертом квартале, в результате повышения ставки Банком России, а также по итогам внедрения других мер регулятора, в частности связанных с изменением риск-весов, в Сбербанке готовы к снижению объемов оформления кредитов на уровне не менее 30%.
Касаясь перегрева на рынке ипотеки, Герман Греф сказал, что подобного состояния в банке не отмечают. Он указал, что скорее имеет место выраженный рост объемов выдач ипотеки по сравнению с показателями прошлого года.
Накануне в Сбербанке речь зашла о планах в ближайшее время нарастить доходность по вкладам, включая корректировку ставок и по собственной ипотеке. Максимальная доходность по вкладам сегодня составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. Всего за восемь месяцев 2023 года клиенты банка оформили более 819 тысяч жилищных кредитов на сумму в 2,7 триллиона рублей: в объемах выдач это почти на 6% больше, чем оформлено за весь прошлый год. При этом в августе выдачи поднимались на рекордный уровень в 522,5 миллиарда рублей.
В условиях возросших инфляционных рисков в июле Банк России ужесточил денежно-кредитную политику, начав с повышения ключевой ставки на один процентный пункт. В то же время резкое ослабление рубля вызвало подогрев инфляционных ожиданий, и регулятор на внеочередном заседании в августе заявил об увеличении ставки сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь поднял ключевую ставку — на этот раз всего на один процентный пункт, до 13% годовых.