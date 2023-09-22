В Серове детсад привлекли к ответственности после отравления девочки растворителем

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
ЧП произошло 12 июля. Малышка выпила растворитель, оставшись без присмотра, и оказалась в больнице. Там ей поставили диагноз — отравление и термический ожог ротовой полости. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Проверка показала, что девочка находилась в раздевалке, где открыла шкаф с различными забытыми вещами, увидела тюбик с растворителем, и решила попробовать его на вкус.
Установлено, что растворитель в шкафчик положила воспитатель еще в мае текущего года. Все это происходило в детском саду «Веснушки» №33. После этого прокуратура внесла представление об устранении найденных в ДОУ нарушений.
В итоге воспитательнице вынесли выговор. Также в детсаду были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности.
Поимо этого, детсад привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав) и оштрафовали его представителей на 50 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.