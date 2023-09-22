В Свердловской области камеры слежения Cordon. Pro обучили новым возможностям

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Напомним, оборудованные камерами спецавтомобили с проблесковыми маячками появились на свердловских дорогах в декабре 2022 года. Идея ГИБДД состояла в том, чтобы фиксировать нарушения водителей — главным образом превышение скорости — прямо из салона движущейся машины.
В ГАИ также рассказали, что вскоре в Екатеринбурге протестируют еще одну возможность умных камер, с помощью которых попытаются снизить количество нарушений на пешеходных переходах без светофоров.
Человек начинает движение, а камера ведет его. Если автомобиль проезжает перед пешеходом, а тот при этом замедляется или изменяет траекторию движения, то фиксируется нарушение, — цитирует E1.RU замначальника ЦАФАП региональной ГИБДД Артема Русинова.
Ранее сообщалось, что водитель из Екатеринбурга хвастается в интернете грубыми нарушениями ПДД.