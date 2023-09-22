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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:37

«Умные» камеры будут фиксировать телефонные разговоры свердловских водителей

В Свердловской области камеры слежения Cordon. Pro обучили новым возможностям

22 сентября 2023, 15:26
Фото: 1MI

«Умные» камеры будут фиксировать телефонные разговоры свердловских водителей

В Свердловской области мобильные комплексы видеофиксации дорожных нарушений Cordon.Pro обучили новым функциям: теперь они «уличают» водителей в телефонных разговорах за рулем и непристегнутых ремнях безопасности.

Напомним, оборудованные камерами спецавтомобили с проблесковыми маячками появились на свердловских дорогах в декабре 2022 года. Идея ГИБДД состояла в том, чтобы фиксировать нарушения водителей — главным образом превышение скорости — прямо из салона движущейся машины.

В ГАИ также рассказали, что вскоре в Екатеринбурге протестируют еще одну возможность умных камер, с помощью которых попытаются снизить количество нарушений на пешеходных переходах без светофоров.

Человек начинает движение, а камера ведет его. Если автомобиль проезжает перед пешеходом, а тот при этом замедляется или изменяет траекторию движения, то фиксируется нарушение, — цитирует E1.RU замначальника ЦАФАП региональной ГИБДД Артема Русинова.

Ранее сообщалось, что водитель из Екатеринбурга хвастается в интернете грубыми нарушениями ПДД.

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#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#ГАИ#ПДД#Водители#Нарушение ПДД#Григорий Орлов
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