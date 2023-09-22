tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Свердловскую область придут холода

В Свердловскую область придут холода

22 сентября 2023, 05:32
Фото: Midjourney
В северной и восточной части Свердловской области наступит похолодание. Такая погода ожидается на 22 сентября 2023 года.

Днем в области температура воздуха достигнет +11… +16 градусов, а в северной и северно-западной части — +8… +10 градусов, сообщил метеоролог Алексей Пулин у себя в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в Екатеринбурге 22 сентября вероятны небольшие осадки и облачность. Столбики термометров в городе достигнут отметки +16… +18 градусов.

Напомним, 23 и 24 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле прогнозируется температура до +17… +23 градусов.

Жара свыше 20 градусов ожидается в выходные в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптик рассказал, когда в Свердловской области закончится бабье летоВ Свердловской области ожидаются грозы и ливниДожди и грозы ожидаются в Свердловской области
#Общество#Свердловская область#Температура#Осадки#Температура воздуха#Погода#Похолодание#Прогноз#Прогноз погоды#Природа#Облачность#Осень#Елизавета Зиборова#Синоптик#Прохладная погода
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42