В Свердловскую область придут холода

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Днем в области температура воздуха достигнет +11… +16 градусов, а в северной и северно-западной части — +8… +10 градусов, сообщил метеоролог Алексей Пулин у себя в Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в Екатеринбурге 22 сентября вероятны небольшие осадки и облачность. Столбики термометров в городе достигнут отметки +16… +18 градусов.
Напомним, 23 и 24 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле прогнозируется температура до +17… +23 градусов.