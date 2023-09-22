Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию по ОМС лицам с болезнями сердца и сосудов

С целью снижения смертности, помимо своевременной квалифицированной медпомощи в периоды рецидивов, пациентам следует обеспечить регулярное диспансерное наблюдение, пишет aif.ru. По информации, предоставленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), в течение прошедших семи месяцев этого года диспансеризацией удалось охватить 85,5% граждан, наблюдающихся у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доля обращений к терапевтам для лечения и профилактики подобных недугов выросла на 2,3%.