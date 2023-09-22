Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию по ОМС лицам с болезнями сердца и сосудов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
С целью снижения смертности, помимо своевременной квалифицированной медпомощи в периоды рецидивов, пациентам следует обеспечить регулярное диспансерное наблюдение, пишет aif.ru. По информации, предоставленной Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), в течение прошедших семи месяцев этого года диспансеризацией удалось охватить 85,5% граждан, наблюдающихся у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доля обращений к терапевтам для лечения и профилактики подобных недугов выросла на 2,3%.
По словам Ильи Баланина, председателя ФОМС, рост охвата застрахованных граждан, поставленных на диспансерное наблюдение, говорит о своевременном выявлении и предупреждении осложнений. Благодаря этому обеспечивается также повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи.
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза в амбулаторном медучреждении или стационаре. Диспансеризация включает комплекс регулярных обследований и процедур, предусмотренных для различных сердечно-сосудистых патологий.
Согласно заявлению Михаила Пушкова, советника гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС», подлежащие диспансерному наблюдению граждане пожизненно и не менее двух раз в год посещают врача-кардиолога. В случае необходимости им обеспечивается наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику.
По словам специалистов ОМС, при диспансерном наблюдении врачи должны оценивать и реабилитационный потенциал пациента. Его наличие является абсолютным показанием для направления на кардиореабилитацию.
В настоящее время комплекс мероприятий по диспансерному наблюдению обеспечивает не только лечение недуга, но и сохранение здоровья и улучшение качества жизни застрахованных лиц.
По вопросам получения медпомощи в рамках диспансерного наблюдения следует обращаться в организацию медстрахования, выдавшую полис ОМС. Пациент может связаться с контакт-центром организации по телефону и изложить проблему. Затем страховой представитель предпримет необходимые действия, в частности свяжется с соответствующим медучреждением или органом управления здравоохранением для решения проблемы.