Выходца из Мариуполя осудят по обвинению в подготовке взрыва на «Уралвагонзаводе»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По данным картотеки ЦОВ, дело поступило в суд 21 сентября. Расторгуеву вменяют покушение на изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК) и покушение на теракт (ст. 205.2 УК). По этим обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщали СМИ, в 2014 году Расторгуев переехал в Нижний Тагил из Мариуполя. По версии следствия, обвиняемый собирался взорвать нижнетагильский военкомат на Вагонке и устроить теракт на «Уралвагонзаводе» — для этого он якобы оборудовал бункер в лесу, где тестировал самодельные бомбы.
Ранее сообщалось, что в Нижней Туре ФСБ задержала трех человек по обвинению в экстремизме.