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Жителя Нижнего Тагила осудят за подготовку теракта на «Уралвагонзаводе»

Выходца из Мариуполя осудят по обвинению в подготовке взрыва на «Уралвагонзаводе»

22 сентября 2023, 09:59
Фото: 1MI

Жителя Нижнего Тагила осудят за подготовку теракта на «Уралвагонзаводе»

Центральный окружной военный суд рассмотрит дело 60-летнего тагильчанина Виктора Расторгуева, которого в 2022 году обвинили в подготовке подрыва военкомата, а впоследствии — и в планах устроить теракт на «Уралвагонзаводе».

По данным картотеки ЦОВ, дело поступило в суд 21 сентября. Расторгуеву вменяют покушение на изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК) и покушение на теракт (ст. 205.2 УК). По этим обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщали СМИ, в 2014 году Расторгуев переехал в Нижний Тагил из Мариуполя. По версии следствия, обвиняемый собирался взорвать нижнетагильский военкомат на Вагонке и устроить теракт на «Уралвагонзаводе» — для этого он якобы оборудовал бункер в лесу, где тестировал самодельные бомбы.

Ранее сообщалось, что в Нижней Туре ФСБ задержала трех человек по обвинению в экстремизме.

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#Нижний Тагил#Суд#Уголовное дело#ФСБ#Экстремизм#Терроризм#Теракт#Григорий Орлов
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