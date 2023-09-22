Выходца из Мариуполя осудят по обвинению в подготовке взрыва на «Уралвагонзаводе»

Как сообщали СМИ, в 2014 году Расторгуев переехал в Нижний Тагил из Мариуполя. По версии следствия, обвиняемый собирался взорвать нижнетагильский военкомат на Вагонке и устроить теракт на «Уралвагонзаводе» — для этого он якобы оборудовал бункер в лесу, где тестировал самодельные бомбы.