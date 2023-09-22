tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В свердловском минздраве обозначили коронавирус сезонной инфекцией

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за год снизилась в 32 раза

22 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI

В свердловском минздраве обозначили коронавирус сезонной инфекцией

В Свердловской области фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ, в частности коронавирусом, который перешел в разряд сезонных инфекций.

Замглавы свердловского минздрава Екатерина Ютяева в эфире ОТВ сообщила, что по сравнению с 2022 годом заболеваемость ковидом в регионе снизилась в 32 раза. Наблюдаемый рост новых случаев коронавируса указывает на то, что инфекция приобрела сезонный характер и встала в один ряд с гриппом.

Чиновница подтвердила, что сейчас у свердловчан нет возможности привиться от коронавируса из-за отсутствия вакцины в медучреждениях. «Пока у нас есть информация, что планируется к поставке однокомпонентная вакцина», — уточнила Ютяева.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьников массово отправляют на карантин из-за вспышки респираторных инфекций.

Читайте также:
Свердловский минздрав не планирует разворачивать ковидные госпиталиВ Свердловской области не планируют вводить масочный режим и другие ограниченияВакцину от коронавируса завезут в Свердловскую область не раньше октября
#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#ОРВИ#Минздрав#Министерство здравоохранения#Григорий Орлов
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42