Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за год снизилась в 32 раза

Замглавы свердловского минздрава Екатерина Ютяева в эфире ОТВ сообщила, что по сравнению с 2022 годом заболеваемость ковидом в регионе снизилась в 32 раза. Наблюдаемый рост новых случаев коронавируса указывает на то, что инфекция приобрела сезонный характер и встала в один ряд с гриппом.