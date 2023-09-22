Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за год снизилась в 32 раза

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Замглавы свердловского минздрава Екатерина Ютяева в эфире ОТВ сообщила, что по сравнению с 2022 годом заболеваемость ковидом в регионе снизилась в 32 раза. Наблюдаемый рост новых случаев коронавируса указывает на то, что инфекция приобрела сезонный характер и встала в один ряд с гриппом.
Чиновница подтвердила, что сейчас у свердловчан нет возможности привиться от коронавируса из-за отсутствия вакцины в медучреждениях. «Пока у нас есть информация, что планируется к поставке однокомпонентная вакцина», — уточнила Ютяева.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьников массово отправляют на карантин из-за вспышки респираторных инфекций.