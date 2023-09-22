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Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Женщина из Новоуральска нашла пятикилограммовый гриб

Женщина из Новоуральска нашла пятикилограммовый гриб

22 сентября 2023, 09:17
Фото: Telegram-канале «Мой Екатеринбург»
Жительница Новоуральска обнаружила гриб, который весит не менее пяти килограммов около озера Таватуй во время прогулки.

Женщина находилась на природе вместе с мужем, когда она увидела большой красноголовик. По словам свердловчанки, его диаметр приблизительно 40 сантиметров и весит килограммов пять, рассказали в Telegram-канале «Мой Екатеринбург».

С собой гриб супруги забирать не стали. Известно, что красноголовик считается вкусным и ценным грибом. Его часто используют в различных кулинарных блюдах.

Напомним, в Каменске-Уральском двое мужчин отравились несъедобными грибами и оказались в медучреждении. После того, как им была оказана необходимая медицинская помощь, пострадавших выписали домой.

Грибами отравились два жителя Каменска-Уральского
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#Лес#Новоуральск#Прогулка#Озеро#Грибы#Природа#Осень#Растения#Елизавета Зиборова#Гриб#Живая природа#Красноголовик#Озеро Таватуй
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