Женщина из Новоуральска нашла пятикилограммовый гриб

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Женщина находилась на природе вместе с мужем, когда она увидела большой красноголовик. По словам свердловчанки, его диаметр приблизительно 40 сантиметров и весит килограммов пять, рассказали в Telegram-канале «Мой Екатеринбург».
С собой гриб супруги забирать не стали. Известно, что красноголовик считается вкусным и ценным грибом. Его часто используют в различных кулинарных блюдах.
Напомним, в Каменске-Уральском двое мужчин отравились несъедобными грибами и оказались в медучреждении. После того, как им была оказана необходимая медицинская помощь, пострадавших выписали домой.