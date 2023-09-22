Житель Нижнего Тагила два месяца ждет от военкомата вызова на СВО

Военного опыта у Алексея нет, но по закону он действительно может претендовать на службу в российской армии. 20 сентября прошлого года Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий иностранцам заключать контракт на прохождение службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее одного года. В таком случае иностранные граждане получают преференцию в виде упрощенного получения российского гражданства.