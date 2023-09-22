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Updated Сегодня, 13:16

Житель Нижнего Тагила два месяца ждет от военкомата вызова на СВО

Житель Нижнего Тагила два месяца ждет от военкомата вызова на СВО

22 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила по имени Алексей около двух месяцев назад подал документы в военкомат, чтобы заключить контракт для службы в СВО. Однако на сегодняшний день вызов ему так и не поступил.

37-летний Алексей формально является гражданином Казахстана, но год назад получил вид на жительство в России. А в середине этого лета подал документы в военкомат Екатеринбурга, чтобы заключить военный контракт для участия в СВО.

Я собрал пакет документов. Сначала пошел в военкомат Нижнего Тагила, но там сказали, что иностранцами занимается комиссариат в Екатеринбурге. Я туда приехал, заполнил заявление, документы мои приняли. И сказали ждать от трех дней до недели, — рассказал TagilCity.ru Алексей.

Однако в течение месяца ему никто так и не перезвонил. По словам Алексея, он позвонил в военкомат сам, но разговор ясности не дал. В комиссариате ему посоветовали подождать.

Постоянно говорят: «Ждите, ждите». Говорят, то специалиста по иностранцам нет, то еще что-нибудь. Я хочу пойти на СВО и хочу стать гражданином России. Они сами дают разрешение брать иностранцев и сами же все затягивают, не дают заключить контракт, — поделился Алексей.

Военного опыта у Алексея нет, но по закону он действительно может претендовать на службу в российской армии. 20 сентября прошлого года Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий иностранцам заключать контракт на прохождение службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее одного года. В таком случае иностранные граждане получают преференцию в виде упрощенного получения российского гражданства.

Редакция TagilCity.ru отправит официальный запрос в Центральный военный округ, чтобы узнать, по каким причинам Алексею задерживают вызов для подписания контракта на военную службу.

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