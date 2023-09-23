Евгений Ройзман* впервые вышел в прямой эфир после приговора

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В эфире Ройзман* рассказал о старообрядцах, а также провел экскурсию по музею Невьянской иконы. На эту тему бывший мэр уральской столицы сейчас планирует писать диссертацию.
Выступление Ройзмана* длилось на протяжении 20 минут. Он отметил, что намерен вновь заниматься детским реабилитационным центром, а также вести прием граждан.
Напомним, 24 августа 2022 года Евгения Ройзмана* задержали по обвинению в дискредитации армии РФ в своем YouTube-канале, где он отвечал на вопросы своих подписчиков. Суд его оштрафовал на 260 тысяч рублей.
Кроме того, в августе 2022 года оппозиционеру было запрещено посещать публичные мероприятия.
*признан иноагентом.