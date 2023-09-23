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Евгений Ройзман* впервые вышел в прямой эфир после приговора

Евгений Ройзман* впервые вышел в прямой эфир после приговора

23 сентября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Бывший мэр Екатеринбурга и оппозиционер Евгений Ройзман* впервые после приговора вышел в прямой эфир в YouTube на канале «Живой гвоздь» 23 сентября 2023 года.

В эфире Ройзман* рассказал о старообрядцах, а также провел экскурсию по музею Невьянской иконы. На эту тему бывший мэр уральской столицы сейчас планирует писать диссертацию.

Выступление Ройзмана* длилось на протяжении 20 минут. Он отметил, что намерен вновь заниматься детским реабилитационным центром, а также вести прием граждан.

Напомним, 24 августа 2022 года Евгения Ройзмана* задержали по обвинению в дискредитации армии РФ в своем YouTube-канале, где он отвечал на вопросы своих подписчиков. Суд его оштрафовал на 260 тысяч рублей.

Кроме того, в августе 2022 года оппозиционеру было запрещено посещать публичные мероприятия.

*признан иноагентом.

В Екатеринбурге начали судить Евгения Ройзмана* за дискредитацию армии
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