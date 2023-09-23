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Грузовик снес линию электропередачи в Екатеринбурге

Грузовик снес линию электропередачи в Екатеринбурге

23 сентября 2023, 05:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге грузовая машина обрушила линию электропередачи. Инцидент произошел в Кировском районе на улице Раевского.

У грузовика была поднята металлическая стрела. В какой-то момент водитель зацепил провода и обрушил три опоры. Пострадавших в происшествии нет.

Фото: Е1

После падения кабель сотовой связи обесточила электросетевая организация. Дорожное эксплуатационное управление убрало рухнувшие опоры. Сейчас сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя грузовика, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 29 июля 2023 года на Свердловской трассе водитель самосвала, ехавший с поднятым кузовом, врезался в металлические опоры с камерами. С полученными травмами его доставили в больницу.

Водитель самосвала снес опоры с камерами на свердловской трассе
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