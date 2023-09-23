Грузовик снес линию электропередачи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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У грузовика была поднята металлическая стрела. В какой-то момент водитель зацепил провода и обрушил три опоры. Пострадавших в происшествии нет.
После падения кабель сотовой связи обесточила электросетевая организация. Дорожное эксплуатационное управление убрало рухнувшие опоры. Сейчас сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя грузовика, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 29 июля 2023 года на Свердловской трассе водитель самосвала, ехавший с поднятым кузовом, врезался в металлические опоры с камерами. С полученными травмами его доставили в больницу.