Лысого мужчину из Екатеринбурга ищут на протяжении недели

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Рост пропавшего екатеринбуржца — 170 сантиметров. Телосложение худощавое. В день пропажи на горожанине были трико, черные кроссовки и футболку белого цвета, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Поисками мужчины занимаются сотрудники организации «Лиза Алерт». Последний раз он был замечен в Железнодорожном районе.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Пышме пропал 38-летний местный житель. В день исчезновения свердловчанин был одет в синие куртку и штаны, а также в галоши. Его разыскивают сотрудники полиции и добровольцы.