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Лысого мужчину из Екатеринбурга ищут на протяжении недели

Лысого мужчину из Екатеринбурга ищут на протяжении недели

23 сентября 2023, 12:43
Фото: 1MI
44-летний лысый мужчина из Екатеринбурга бесследно пропал 17 сентября 2023 года.

Рост пропавшего екатеринбуржца — 170 сантиметров. Телосложение худощавое. В день пропажи на горожанине были трико, черные кроссовки и футболку белого цвета, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Поисками мужчины занимаются сотрудники организации «Лиза Алерт». Последний раз он был замечен в Железнодорожном районе.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Пышме пропал 38-летний местный житель. В день исчезновения свердловчанин был одет в синие куртку и штаны, а также в галоши. Его разыскивают сотрудники полиции и добровольцы.

38-летнего жителя Пышмы в галошах ищут третьи сутки
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