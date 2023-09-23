tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

На девяти улицах в Екатеринбурге установят новые знаки

На девяти улицах в Екатеринбурге установят новые знаки

23 сентября 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге установят знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». Они появятся на девяти улицах до конца 2023 года.

Данные знаки собираются установить в связи с обеспечением безопасного дорожного движения, а также чтобы увеличить пропускную способность, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Знаки будут стоять на улицах Котельникова, Заводской, Академика Постовского, Одинарка, Красноуфимской, Ударников, Начдива Онуфриева, Начдива Васильева и Братьев Быковых.

Кроме того, на перекрестках улиц Репина — Шайтанского и Репина — Отрадной поставят знаки, которые запрещают поворот налево.

Напомним, в Екатеринбурге продлили срок открытия Зоологической улицы до 31 октября 2023 года из-за стройки трамвайных путей.

В Екатеринбурге перенесены сроки открытия Зоологической улицы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»В Екатеринбурге установили 27 «умных» светофоровНа дороге Екатеринбурга сделали «вафельную» разметку
#Безопасность#Остановка#Запрет#Дороги#Движение#Дорожные знаки#Установка#Эвакуатор#Улицы#Безопасная дорога#Дорожное движение#Знаки#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Остановка запрещена#Безопасное движение
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
21 сентября, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Вчера, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
21 сентября, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Вчера, 06:42