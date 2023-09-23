На девяти улицах в Екатеринбурге установят новые знаки

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Данные знаки собираются установить в связи с обеспечением безопасного дорожного движения, а также чтобы увеличить пропускную способность, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Знаки будут стоять на улицах Котельникова, Заводской, Академика Постовского, Одинарка, Красноуфимской, Ударников, Начдива Онуфриева, Начдива Васильева и Братьев Быковых.
Кроме того, на перекрестках улиц Репина — Шайтанского и Репина — Отрадной поставят знаки, которые запрещают поворот налево.
Напомним, в Екатеринбурге продлили срок открытия Зоологической улицы до 31 октября 2023 года из-за стройки трамвайных путей.