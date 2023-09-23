На трассах в Свердловской области появятся 18 кафе и мотелей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Алгоритм действий — сроки, документация для реализации проекта и старта эксплуатации придорожного сервиса — был разработан в свердловском Министерстве транспорта, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Сейчас в области существуют 447 придорожных кафе, автозаправок и гостиниц. Пять объектов их них начали работу в 2023 году.
Напомним, в 2024 году Свердловской области выдадут более 87 миллионов рублей на строительство глэмпингов. Площадь быстровозводимых гостиничных модулей — от 15 квадратных метров. Также они будут оснащены душем и туалетом.