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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

На трассах в Свердловской области появятся 18 кафе и мотелей

На трассах в Свердловской области появятся 18 кафе и мотелей

23 сентября 2023, 09:25
Фото: Midjourney
Новые придорожные кафе, заправки и гостиницы появятся на трассах в Свердловской области. Всего запланировано 18 объектов.

Алгоритм действий — сроки, документация для реализации проекта и старта эксплуатации придорожного сервиса — был разработан в свердловском Министерстве транспорта, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас в области существуют 447 придорожных кафе, автозаправок и гостиниц. Пять объектов их них начали работу в 2023 году.

Напомним, в 2024 году Свердловской области выдадут более 87 миллионов рублей на строительство глэмпингов. Площадь быстровозводимых гостиничных модулей — от 15 квадратных метров. Также они будут оснащены душем и туалетом.

Кабмин выделит Свердловской области еще 87 млн рублей на постройку глэмпингов
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