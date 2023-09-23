Пьяный водитель на Серовском тракте устроил массовое ДТП. Пострадали три человека

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Водитель Hyundai выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями. После этого иномарка Renault съехала с трассы и опрокинулась, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Трое пассажиров перевернувшегося автомобиля пострадали. После того, как им оказали необходимую помощь сотрудники скорой помощи, пострадавших отпустили домой.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Hyundai имеет признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составили административный протокол.
Напомним, 21 сентября 2023 года на ЕКАД столкнулись три грузовика. Один из водителей пострадал, в связи с чем его увезли в больницу.