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Три человека пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте

Пьяный водитель на Серовском тракте устроил массовое ДТП. Пострадали три человека

23 сентября 2023, 13:12
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Три человека пострадали в массовом ДТП на Серовском тракте

51-летний водитель иномарки Hyundai Getz врезался в два автомобиля — Renault Logan и «ГАЗ». ДТП произошло на Серовском тракте ночью 23 сентября 2023 года.

Водитель Hyundai выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями. После этого иномарка Renault съехала с трассы и опрокинулась, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Трое пассажиров перевернувшегося автомобиля пострадали. После того, как им оказали необходимую помощь сотрудники скорой помощи, пострадавших отпустили домой.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Hyundai имеет признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составили административный протокол.

Напомним, 21 сентября 2023 года на ЕКАД столкнулись три грузовика. Один из водителей пострадал, в связи с чем его увезли в больницу.

Водитель попал в больницу после столкновения трех грузовиков на ЕКАД
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#Происшествия#Транспорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#ГАЗ#Водитель#ЧП#Серовский тракт#Пострадавшие#Алкогольное опьянение#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Renault Logan#Административный протокол
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