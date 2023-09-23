Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»

Другие номинации премии: «Информационно-развлекательная программа для детей», «Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра», «Режиссёр программы, фильма, сериала для детей и семейного просмотра», «Ведущий программы для детей», «Дизайн телеканала, программы, интернет-проекта для детей», «Лучший анимационный фильм для детей», «Лучший телеканал для детей», «Лучшая музыка для программы, фильма, сериала, анимационного фильма».