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Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»

Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»

23 сентября 2023, 08:29
Фото: Midjourney
Школа кино и телевидения в Нижнем Тагиле оказалась в финале российской национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023».

В ШКИТе учат детей снимать и монтировать кинофильмы, видеоблоги и телепроекты, писать сценарии и тексты для соцсетей, сайтов и изданий, а также многому другому.

Премию «ТЭФИ-KIDS» выдают в области юношеского, детского и семейного кино и телевидения. Нижнетагильская школа кино и ТВ оказалась в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей».

О том, что ШКИТ попала в финал премии, рассказали в группе ВКонтакте школы.

Я в это до сих пор не могу поверить! ШКИТ в финале «ТЭФИ-KIDS 2023»! Вместе с фильмом «Чебурашка» и программами центральных каналов. Плачу и ржу от счастья! — говорит руководитель ШКИТ Виктор Зайцев.

Другие номинации премии: «Информационно-развлекательная программа для детей», «Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра», «Режиссёр программы, фильма, сериала для детей и семейного просмотра», «Ведущий программы для детей», «Дизайн телеканала, программы, интернет-проекта для детей», «Лучший анимационный фильм для детей», «Лучший телеканал для детей», «Лучшая музыка для программы, фильма, сериала, анимационного фильма».

Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области состоится фестиваль кино «ЭтноФест». На мероприятии покажут анимацию, киноленты и этнические документальные фильмы.

В Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест»
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#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Премия#Участники#Искусство#Кино#Финал#Телевидение#Досуг#Елизавета Зиборова#Школа кино и ТВ#ТЭФИ-KIDS 2023
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