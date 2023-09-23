Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В ШКИТе учат детей снимать и монтировать кинофильмы, видеоблоги и телепроекты, писать сценарии и тексты для соцсетей, сайтов и изданий, а также многому другому.
Премию «ТЭФИ-KIDS» выдают в области юношеского, детского и семейного кино и телевидения. Нижнетагильская школа кино и ТВ оказалась в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей».
О том, что ШКИТ попала в финал премии, рассказали в группе ВКонтакте школы.
Я в это до сих пор не могу поверить! ШКИТ в финале «ТЭФИ-KIDS 2023»! Вместе с фильмом «Чебурашка» и программами центральных каналов. Плачу и ржу от счастья! — говорит руководитель ШКИТ Виктор Зайцев.
Другие номинации премии: «Информационно-развлекательная программа для детей», «Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра», «Режиссёр программы, фильма, сериала для детей и семейного просмотра», «Ведущий программы для детей», «Дизайн телеканала, программы, интернет-проекта для детей», «Лучший анимационный фильм для детей», «Лучший телеканал для детей», «Лучшая музыка для программы, фильма, сериала, анимационного фильма».
Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области состоится фестиваль кино «ЭтноФест». На мероприятии покажут анимацию, киноленты и этнические документальные фильмы.