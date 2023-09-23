Собака в Екатеринбурге упала с балкона

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Момент падения собаки заметила девочка, которая направлялась в школу. По словам женщины, живущей в соседнем доме, за несколько секунд до этого школьница видела, что на балконе вместе с животным стоял ее хозяин, пишет Е1.
На записи видеофона можно увидеть, что мужчина вместе с псом зашли в подъезд в 11:46, а в 12:38 собака упала вниз. Известно, что животное выжило после падения. В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что информацию о данном инциденте зафиксировали, будет проведена проверка.
Напомним, в июне 2023 года в Первоуральске хозяин выкинул из окна собаку. Соседи хотели помочь ей и отвезти ее к ветеринару, однако мужчина забрал питомца и вместе с семьей уехал.