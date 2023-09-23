Собака в Екатеринбурге упала с балкона

На записи видеофона можно увидеть, что мужчина вместе с псом зашли в подъезд в 11:46, а в 12:38 собака упала вниз. Известно, что животное выжило после падения. В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили, что информацию о данном инциденте зафиксировали, будет проведена проверка.