В Екатеринбурге вспыхнул пожар в жилом доме

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Частный дом разгорелся на Рощинской улице. На место происшествия приехали сотрудники пожарной службы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Обстоятельства и причины пожара пока неизвестны.
Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге воспламенился многоквартирный барак. 15 человек, находившихся в здании в момент пожара, самостоятельно эвакуировались на улицу.
Огонь площадью 120 квадратных метров вскоре потушили пожарные. Пострадавших в возгорании нет.