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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в жилом доме

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в жилом доме

23 сентября 2023, 11:09
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме. Инцидент произошел 23 сентября 2023 года.

Частный дом разгорелся на Рощинской улице. На место происшествия приехали сотрудники пожарной службы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Обстоятельства и причины пожара пока неизвестны.

Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге воспламенился многоквартирный барак. 15 человек, находившихся в здании в момент пожара, самостоятельно эвакуировались на улицу.

Огонь площадью 120 квадратных метров вскоре потушили пожарные. Пострадавших в возгорании нет.

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