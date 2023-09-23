В Нижнем Тагиле подрались пассажиры автобуса

По словам пассажира, который стал свидетелем потасовки, женщина старшего возраста кричала молодой горожанке, что она годится ей в матери и упрекала ее в необразованности. Девушка в ответ тоже ругалась и кричала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».