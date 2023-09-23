tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Нижнем Тагиле подрались пассажиры автобуса

В Нижнем Тагиле подрались пассажиры автобуса

23 сентября 2023, 07:25
Фото: Midjourney
Пассажиры автобуса №50 в Нижнем Тагиле устроили драку. Инцидент произошел на конечной остановке на вокзале.

Одна из пассажирок не уступила другой проход к выходу из автобуса. Между ними завязалась словесная перепалка с использованием нецензурной лексики, а в какой-то момент началась драка, рассказал очевидец.

По словам пассажира, который стал свидетелем потасовки, женщина старшего возраста кричала молодой горожанке, что она годится ей в матери и упрекала ее в необразованности. Девушка в ответ тоже ругалась и кричала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге пассажир трамвая стал ругаться с молодым человеком, а потом вступил с ним в драку. В итоге мужчину, который начал конфликт, пришлось высадить из транспорта. В полиции организовали проверку.

Мужчину в Екатеринбурге выставили из трамвая во время драки
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Нижнего Тагила обвинила мужчину в избиении за жалобу на ребенкаС мужчины слетели штаны во время драки в ТЦ в Екатеринбурге из-за едыВ Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча
#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Скандал#Пассажиры#Драка#Ссора#ЧП#Конфликт#Потасовка#Очевидец#Общественный транспорт#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
21 сентября, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Вчера, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
21 сентября, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Вчера, 06:42