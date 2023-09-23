В Нижнем Тагиле подрались пассажиры автобуса

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Одна из пассажирок не уступила другой проход к выходу из автобуса. Между ними завязалась словесная перепалка с использованием нецензурной лексики, а в какой-то момент началась драка, рассказал очевидец.
По словам пассажира, который стал свидетелем потасовки, женщина старшего возраста кричала молодой горожанке, что она годится ей в матери и упрекала ее в необразованности. Девушка в ответ тоже ругалась и кричала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге пассажир трамвая стал ругаться с молодым человеком, а потом вступил с ним в драку. В итоге мужчину, который начал конфликт, пришлось высадить из транспорта. В полиции организовали проверку.