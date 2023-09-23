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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:42

В Свердловской области ожидается задымление от лесных пожаров

В Свердловской области ожидается задымление от лесных пожаров

23 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается переменная облачность 24–26 сентября 2023 года.

Ночью и утром местами прогнозируется туманность. Днем температура воздуха достигнет +19… +24 градусов, а ночью станет ниже до +8… +13 градусов, рассказали в ЕДДС.

Также в регионе ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный с порывами до восьми метров в секунду.

Кроме того, в Свердловской области местами прогнозируется 4-5 класс горимости леса. В эти дни может быть помутнение воздуха, распространение опасных дымов в атмосфере и нагрев тепловым потоком.

Напомним, ночью 23 сентября 2023 года в Свердловской области температура воздуха опускалась до -2 градусов. При этом на день прогнозировалось повышение температуры до +17 градусов.

В ночь на 23 сентября в Свердловской области похолодает до -2 градусов
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