В Свердловской области ожидается задымление от лесных пожаров

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Ночью и утром местами прогнозируется туманность. Днем температура воздуха достигнет +19… +24 градусов, а ночью станет ниже до +8… +13 градусов, рассказали в ЕДДС.
Также в регионе ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный с порывами до восьми метров в секунду.
Кроме того, в Свердловской области местами прогнозируется 4-5 класс горимости леса. В эти дни может быть помутнение воздуха, распространение опасных дымов в атмосфере и нагрев тепловым потоком.
Напомним, ночью 23 сентября 2023 года в Свердловской области температура воздуха опускалась до -2 градусов. При этом на день прогнозировалось повышение температуры до +17 градусов.