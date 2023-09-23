Водители автобусов в Екатеринбурге победили в конкурсе

Первая часть конкурса заключалась в том, чтобы водители правильно ответили на вопросы, посвященные ПДД, в течение установленного времени. Потом участникам нужно было выполнить скоростные маневры на общественном транспорте, набрав как можно меньше баллов за ошибки.