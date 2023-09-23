Водители автобусов в Екатеринбурге победили в конкурсе

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:51
В мероприятии принимали участие водители из Екатеринбурга, а также из других свердловских городов: Верхней Пышмы, Первоуральска, Серова, Верхней Салды, Богдановича и Каменска-Уральского, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Первая часть конкурса заключалась в том, чтобы водители правильно ответили на вопросы, посвященные ПДД, в течение установленного времени. Потом участникам нужно было выполнить скоростные маневры на общественном транспорте, набрав как можно меньше баллов за ошибки.
По итогам конкурса на первом месте оказался водитель Вячеслав Сазонов, второе место досталось Александру Лобову, а третье занял Машрабжон Шодиев. Победители получили денежный приз. Они же представят Свердловскую область на Всероссийском этапе конкурса.
Напомним, администрация Нижнего Тагила в 2023 году закупит 40 новых автобусов для города за 414 миллионов рублей.