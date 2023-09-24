22 тысячи жителей свердловчан отдали голоса за «Достояние Среднего Урала»

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Организуют конкурс власти Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, это мероприятие имеет большое значение для привлечения внимания к Среднему Уралу и его уникальным достопримечательностям.
В шорт-лист номинантов вошли 15 знаковых объектов Свердловской области. Среди них и Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал» «Старый Демидовский завод», Невьянская наклонная башня, природный парк «Оленьи ручьи» и другие.
Голосование будет длиться до 1 декабря этого года. Полную информацию об объектах можно узнать на сайте Общественной палаты Свердловской области в разделе «Достояние Среднего Урала».