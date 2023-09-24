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22 тысячи жителей свердловчан отдали голоса за «Достояние Среднего Урала»

22 тысячи жителей свердловчан отдали голоса за «Достояние Среднего Урала»

24 сентября 2023, 05:46
Фото: tagilcity.ru
Жители Урала активно участвуют в голосовании за статус «Достояние Среднего Урала» на портале «Госуслуги». За 15 номинантов отдано почти 22,3 тысячи голосов. Голосование будет продолжаться до 1 декабря 2023 года.

Организуют конкурс власти Свердловской области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, это мероприятие имеет большое значение для привлечения внимания к Среднему Уралу и его уникальным достопримечательностям.

В шорт-лист номинантов вошли 15 знаковых объектов Свердловской области. Среди них и Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал» «Старый Демидовский завод», Невьянская наклонная башня, природный парк «Оленьи ручьи» и другие.

Голосование будет длиться до 1 декабря этого года. Полную информацию об объектах можно узнать на сайте Общественной палаты Свердловской области в разделе «Достояние Среднего Урала».

«Старый Демидовский завод» в Нижнем Тагиле выдвинут на областной конкурс
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#Общество#Свердловская область#Анна Григорьева#Голосование#Госуслуги#Номинанты#Общественная палата#Старый Демидовский завод#Невьянская наклонная башня
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