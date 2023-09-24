Два подростка на байке врезались во внедорожник на ЕКАД

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
За рулем питбайка находился молодой человек, ему 17 лет, а на заднем сиденье ехала 11-летняя девочка. Они двигались со стороны дублера Сибирского тракта в направлении Березовского. Оба подростка не надели мотошлемы и не были защищены специальной экипировкой.
В это время на обочине стоял автомобиль Chery Tiggo. Водитель ехал навестить своих друзей, но внезапно одна из шин спустила воздух и он вынужден был остановиться. При этом правил он не нарушил — его машина была припаркована в метре от разметки.
По словам водителя, как только он сел за руль и немного придержал дверь левой рукой, чтобы включить компрессор, произошло столкновение. Дверь открылась в обратную сторону. Мужчина не заметил питбайка и не ожидал, что кто-то врежется в дверь, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Детей госпитализировали в больницу №9. Молодой человек получил сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом ключицы. У девочки — ушиб головы, царапины спины, сотрясение мозга и ЧМТ.
Напомним, накануне на Серовском тракте произошла массовая авария. Водитель Hyundai выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями. После этого иномарка Renault съехала с трассы и опрокинулась.