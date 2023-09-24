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Два подростка на байке врезались во внедорожник на ЕКАД

Два подростка на байке врезались во внедорожник на ЕКАД

24 сентября 2023, 04:49
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
23 сентября на ЕКАД произошло столкновение внедорожника и питбайка, на котором ехали двое подростков. Дети получили травмы и доставлены в больницу.

За рулем питбайка находился молодой человек, ему 17 лет, а на заднем сиденье ехала 11-летняя девочка. Они двигались со стороны дублера Сибирского тракта в направлении Березовского. Оба подростка не надели мотошлемы и не были защищены специальной экипировкой.

В это время на обочине стоял автомобиль Chery Tiggo. Водитель ехал навестить своих друзей, но внезапно одна из шин спустила воздух и он вынужден был остановиться. При этом правил он не нарушил — его машина была припаркована в метре от разметки.

По словам водителя, как только он сел за руль и немного придержал дверь левой рукой, чтобы включить компрессор, произошло столкновение. Дверь открылась в обратную сторону. Мужчина не заметил питбайка и не ожидал, что кто-то врежется в дверь, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Два подростка на питбайке врезались в кроссоверДва подростка на питбайке врезались в кроссовер
Два подростка на питбайке врезались в кроссовер
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Детей госпитализировали в больницу №9. Молодой человек получил сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом ключицы. У девочки — ушиб головы, царапины спины, сотрясение мозга и ЧМТ.

Напомним, накануне на Серовском тракте произошла массовая авария. Водитель Hyundai выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями. После этого иномарка Renault съехала с трассы и опрокинулась.

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