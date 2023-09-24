Главврач онкоцентра в Свердловской области покидает свой пост

По сведениям источника Е1 в медицинских кругах, Мейлаха не уволят, а переведут в больницу Каменска-Уральского, где он займет место главврача. Роберта Соловьева, который занимает эту должность сейчас, отправят в больницу №6 в Екатеринбурге. А нынешнего главу медучреждения Александра Степанова отправят на пенсию.