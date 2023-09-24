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Главврач онкоцентра в Свердловской области покидает свой пост

Главврач онкоцентра в Свердловской области покидает свой пост

24 сентября 2023, 05:58
Фото: 1MI
Главный врач свердловского онкоцентра Борис Мейлах покидает свой пост. Есть вероятность, что его переведут в больницу Каменск-Уральского.

Информация об увольнении Бориса Мейлаха начала распространяться после того, как в онкологический диспансер нагрянула проверка сразу нескольких ведомств — Минздрава, ТФОМС и Министерство финансов региона, сообщает Е1. Причиной проверки стали жалобы пациентов на нехватку лекарственных препаратов.

По сведениям источника Е1 в медицинских кругах, Мейлаха не уволят, а переведут в больницу Каменска-Уральского, где он займет место главврача. Роберта Соловьева, который занимает эту должность сейчас, отправят в больницу №6 в Екатеринбурге. А нынешнего главу медучреждения Александра Степанова отправят на пенсию.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что информацией о кадровых перестановках не обладают.

Напомним, в реабилитационном центре «Озеро Чусовское» в Екатеринбурге врачи и медсестры устроили бунт. Медики пожаловались на низкие зарплаты, непрозрачность их начисления, возросшую нагрузку, отсутствие доплат за переработки и другие проблемы.

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#Общество#Проверка#Больница#Увольнение#Анна Григорьева#Минздрав#Главврач#Екатеринбург
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