Главврач онкоцентра в Свердловской области покидает свой пост

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Информация об увольнении Бориса Мейлаха начала распространяться после того, как в онкологический диспансер нагрянула проверка сразу нескольких ведомств — Минздрава, ТФОМС и Министерство финансов региона, сообщает Е1. Причиной проверки стали жалобы пациентов на нехватку лекарственных препаратов.
По сведениям источника Е1 в медицинских кругах, Мейлаха не уволят, а переведут в больницу Каменска-Уральского, где он займет место главврача. Роберта Соловьева, который занимает эту должность сейчас, отправят в больницу №6 в Екатеринбурге. А нынешнего главу медучреждения Александра Степанова отправят на пенсию.
В Минздраве Свердловской области сообщили, что информацией о кадровых перестановках не обладают.
Напомним, в реабилитационном центре «Озеро Чусовское» в Екатеринбурге врачи и медсестры устроили бунт. Медики пожаловались на низкие зарплаты, непрозрачность их начисления, возросшую нагрузку, отсутствие доплат за переработки и другие проблемы.