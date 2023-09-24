Названа причина смерти 36-летней женщины из Ирбита

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Именно такая причина наступления ее смерти названа предварительно, сообщает анонимный источник, пишет «КП-Екатеринбург». Ранее в полиции сообщали, что смерть женщины не носит криминального характера.
Напомним, педагог-психолог мотоциклетного техникума Ирбита, которая была на шестом месяце беременности, умерла 19 сентября. Ее тело было найдено в квартире. Там она жила с сыновьями, которым 7 и 10 лет.
В пресс-службе регионального СУ СКР сообщали, что проводится проверка. При осмотре тело умершей не было обнаружено повреждений.