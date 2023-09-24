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Названа причина смерти 36-летней женщины из Ирбита

Названа причина смерти 36-летней женщины из Ирбита

24 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
Названа причина смерти 36-летней женщины в Ирбите. Это мог быть инсульт.

Именно такая причина наступления ее смерти названа предварительно, сообщает анонимный источник, пишет «КП-Екатеринбург». Ранее в полиции сообщали, что смерть женщины не носит криминального характера.

Напомним, педагог-психолог мотоциклетного техникума Ирбита, которая была на шестом месяце беременности, умерла 19 сентября. Ее тело было найдено в квартире. Там она жила с сыновьями, которым 7 и 10 лет.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщали, что проводится проверка. При осмотре тело умершей не было обнаружено повреждений.

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#Происшествия#Смерть#Полиция#Женщина#Квартира#Ирбит#Инсульт#Причина смерти#Дарья Сорокина
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