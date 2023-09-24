Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Снимок гуляющих животных в редакцию TagilCity.ru прислали очевидцы. На кадрах видно, что как минимум восемь лошадей стоят прямо у входа в культурное учреждение.
На каждом животном видна экипировка для катания на нем. Также рядом с лошадьми стояли люди. Снимки были сделаны тагильчанами днем 24 сентября.
Ранее тагильчане заметили пасущуюся на улицах города лошадь. Рядом с ней не было ее хозяев. Поэтому горожане решили, что животное сорвалось с привязи и убежало.
После этого лошадь щипала возле площадки ГДДЮТ. На голове животного виднелась оборванная узда.
Также тагильчане жаловались на прокат лошадей в городе. Они сообщали, что животных на прокат дают «хабалистые женщины и пьяные мужики».