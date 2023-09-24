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Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле

Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле

24 сентября 2023, 11:12
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле около Драмтеатра были замечены гуляющие лошади. Вместе с ними находятся подростки, которые предлагают платные услуги. В частности, прокатиться.

Снимок гуляющих животных в редакцию TagilCity.ru прислали очевидцы. На кадрах видно, что как минимум восемь лошадей стоят прямо у входа в культурное учреждение.

На каждом животном видна экипировка для катания на нем. Также рядом с лошадьми стояли люди. Снимки были сделаны тагильчанами днем 24 сентября.

Ранее тагильчане заметили пасущуюся на улицах города лошадь. Рядом с ней не было ее хозяев. Поэтому горожане решили, что животное сорвалось с привязи и убежало.

После этого лошадь щипала возле площадки ГДДЮТ. На голове животного виднелась оборванная узда.

Также тагильчане жаловались на прокат лошадей в городе. Они сообщали, что животных на прокат дают «хабалистые женщины и пьяные мужики».

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подростки#Платные услуги#Театральная площадь#Очевидцы#Катание#Лошади#Снимки#Дарья Сорокина#Экипировка#Уличные животные#Пропавшие хозяева#Прокат лошадей
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