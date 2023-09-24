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Птичий рынок вспыхнул в Екатеринбурге

Птичий рынок вспыхнул в Екатеринбурге

24 сентября 2023, 05:17
Фото: 1MI
Вечером 23 сентября на «Птичьем рынке» в Верхне-Исетском районе Екатеринбурга загорелся торговый павильон.

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие пять единиц техники и 16 пожарных. Тушение пожара осложнялось тем, что павильоны находились под напряжением электричества. Был риск распространения огня на соседние павильоны, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушение пожара на «Птичьем рынке»Тушение пожара на «Птичьем рынке»
Тушение пожара на «Птичьем рынке»
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 20.38 пожарные полностью локализовали возгорание. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:29.

Напомним, 18 сентября в четырехквартирном бараке в Екатеринбурге вспыхнул пожар. В момент возгорания в доме были 15 человек, среди них было трое детей. Всех их успешно эвакуировали.

Трое детей чуть не сгорели заживо в бараке в Екатеринбурге
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#Происшествия#Пожар#Пожарные#Электричество#Анна Григорьева#Рынок#Ликвидация#Екатеринбург
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