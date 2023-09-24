Птичий рынок вспыхнул в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие пять единиц техники и 16 пожарных. Тушение пожара осложнялось тем, что павильоны находились под напряжением электричества. Был риск распространения огня на соседние павильоны, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В 20.38 пожарные полностью локализовали возгорание. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:29.
Напомним, 18 сентября в четырехквартирном бараке в Екатеринбурге вспыхнул пожар. В момент возгорания в доме были 15 человек, среди них было трое детей. Всех их успешно эвакуировали.