Птичий рынок вспыхнул в Екатеринбурге

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие пять единиц техники и 16 пожарных. Тушение пожара осложнялось тем, что павильоны находились под напряжением электричества. Был риск распространения огня на соседние павильоны, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.