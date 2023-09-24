Пьяный водитель попал в ДТП в Заречном

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Предварительно известно, что мужчина ехал с небезопасной скоростью по улице Курчатова. В какой-то момент он выехал на встречку и врезался в иномарку, а затем машина отлетела в припаркованный автомобиль, сообщили в региональном ГИБДД.
В результате ДТП никто не пострадал. Водителя, спровоцировавшего аварию, проверили на состояние алкогольного опьянения. Известно, что он был пьян. После этого его привлекли к административной ответственности.
Его машину отправили на штрафстоянку. Теперь мужчину лишат прав на 1,5 года и оштрафуют на 30 тысяч рублей.