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Пьяный водитель попал в ДТП в Заречном

Пьяный водитель попал в ДТП в Заречном

24 сентября 2023, 11:43
Фото: 1MI
В Заречном произошло ДТП с участием пьяного водителя. ЧП произошло 23 сентября примерно в 20:00.

Предварительно известно, что мужчина ехал с небезопасной скоростью по улице Курчатова. В какой-то момент он выехал на встречку и врезался в иномарку, а затем машина отлетела в припаркованный автомобиль, сообщили в региональном ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя, спровоцировавшего аварию, проверили на состояние алкогольного опьянения. Известно, что он был пьян. После этого его привлекли к административной ответственности.

Его машину отправили на штрафстоянку. Теперь мужчину лишат прав на 1,5 года и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

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#Происшествия#ДТП#Административная ответственность#Автомобиль#Пьяный водитель#Заречный#Алкогольное опьянение#Дарья Сорокина#Улица Курчатова#Штрафстоянка
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