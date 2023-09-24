Студенты из Екатеринбурга организовали бизнес в новых общежитиях

Место в машине до УрФУ студенты сперва оценили в 200 рублей, а затем снизили до 60. Помимо этого, обучающиеся предлагают вывезти мусор за 15 рублей, сделать маникюр, либо продать сигареты, еду и напитки. В ассортименте есть в том числе доширак и энергетики.