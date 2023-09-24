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Студенты из Екатеринбурга организовали бизнес в новых общежитиях

Студенты из Екатеринбурга организовали бизнес в новых общежитиях

24 сентября 2023, 09:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге студенты УрФУ развернули бизнес в новых общежитиях. Клиенты и продавцы находят друг друга через студенческие чаты.

В основном, услуги связаны с удаленностью общежитий от города. К примеру, студенты начали предлагать курьерские услуги. Об этом сообщает Е1.

Так, услуги курьера до магазина, которые расположены в отдалении от вуза, студенты запрашивают 200 рублей и + 20% от суммы чека.

Место в машине до УрФУ студенты сперва оценили в 200 рублей, а затем снизили до 60. Помимо этого, обучающиеся предлагают вывезти мусор за 15 рублей, сделать маникюр, либо продать сигареты, еду и напитки. В ассортименте есть в том числе доширак и энергетики.

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#Бизнес#Еда#Студенты#Мусор#Магазины#Сигареты#Энергетики#УрФУ#Напитки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Общежития#Чаты#Курьерские услуги#Маникюр#Доширак
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