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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Теплый сентябрь в Екатеринбурге установит исторический рекорд

Теплый сентябрь в Екатеринбурге установит исторический рекорд

24 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Исторический рекорд установится в сентябре в Екатеринбурге. Такая погода аномально теплая для этого времени года.

Она войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет тогда, если месячная температура будет стоять выше +12,7 градуса тепла, рассказал метеоролог Алексей Пулин.

На сегодняшний день этот показатель держится на отметке 13,6 градуса. Синоптик сообщил, что в регионе днем 24 сентября температура будет от 20 до 25 градусов тепла.

В уральской столице метеоролог прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла.

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается до +16 градусов
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#Свердловская область#Температура#Погода#Рекорд#Тепло#Сентябрь#Екатеринбург#Аномалия#Метеорология#Дарья Сорокина
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