Теплый сентябрь в Екатеринбурге установит исторический рекорд

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Она войдет в топ-5 самых теплых сентябрей за всю историю. Это произойдет тогда, если месячная температура будет стоять выше +12,7 градуса тепла, рассказал метеоролог Алексей Пулин.
На сегодняшний день этот показатель держится на отметке 13,6 градуса. Синоптик сообщил, что в регионе днем 24 сентября температура будет от 20 до 25 градусов тепла.
В уральской столице метеоролог прогнозирует малую облачность без осадков с максимальной температурой днем от 22 до 24 градусов тепла.