Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Авария произошла в ночь на 23 сентября, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Известно, что 51-летний водитель на Hyundai Getz ехал со стороны Кушвы в Нижний Тагил. В районе Малой Лаи он выехал на встречку и врезался с ГАЗелью под управлением 36-летнего мужчины, а также с Renault Logan с 47-летним водителем.