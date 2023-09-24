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Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом

24 сентября 2023, 05:49
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
На трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины. В результате аварии пострадали три человека.

Авария произошла в ночь на 23 сентября, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Известно, что 51-летний водитель на Hyundai Getz ехал со стороны Кушвы в Нижний Тагил. В районе Малой Лаи он выехал на встречку и врезался с ГАЗелью под управлением 36-летнего мужчины, а также с Renault Logan с 47-летним водителем.

В результате французский автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Травмировались три пассажира машины Renault. Медпомощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Известно, что за рулем Hyundai находился тагильчанин, который показался инспектора пьяным. От освидетельствования он оказался. На него составили административный протокол и отстранили его от управления машиной.

После аварии было затруднено движение на трассе, сейчас эта трудность устранена.

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#Происшествия#Кушва#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Газель#Дарья Сорокина#Renault Logan#Hyundai Getz#Малая Лаи
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