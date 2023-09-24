Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Авария произошла в ночь на 23 сентября, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Известно, что 51-летний водитель на Hyundai Getz ехал со стороны Кушвы в Нижний Тагил. В районе Малой Лаи он выехал на встречку и врезался с ГАЗелью под управлением 36-летнего мужчины, а также с Renault Logan с 47-летним водителем.
В результате французский автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Травмировались три пассажира машины Renault. Медпомощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Известно, что за рулем Hyundai находился тагильчанин, который показался инспектора пьяным. От освидетельствования он оказался. На него составили административный протокол и отстранили его от управления машиной.
После аварии было затруднено движение на трассе, сейчас эта трудность устранена.