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Ушедшую из больницы Екатеринбурга пенсионерку нашли в день пропажи

Ушедшую из больницы Екатеринбурга пенсионерку нашли в день пропажи

24 сентября 2023, 06:53
Фото: 1MI
64-летняя пациентка больницы на ВИЗе в Екатеринбурге пропала 23 сентября при странных обстоятельствах. Ей удалось покинуть медучреждение в тапочках и халате. Женщину нашли через несколько часов.

Наталья Вепрева ушла из больницы в одном халате, а на ногах были тапочки. При этом пенсионерка нуждалась в медицинской помощи, так как она не может разговаривать и ориентироваться в пространстве. Поиски пропавшей сразу начали волонтеры «Лизы Алерт».

Женщина нашлась через несколько часов. Оказалось, что она смогла добраться до Уралмаша, где работает ее родственница. Пенсионерку узнали и позвонили родным.

Напомним, в Екатеринбурге уже неделю ищут 44-летнего Василия Махнева. Последний раз он был замечен в Железнодорожном районе.

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