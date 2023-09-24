Ушедшую из больницы Екатеринбурга пенсионерку нашли в день пропажи

Наталья Вепрева ушла из больницы в одном халате, а на ногах были тапочки. При этом пенсионерка нуждалась в медицинской помощи, так как она не может разговаривать и ориентироваться в пространстве. Поиски пропавшей сразу начали волонтеры «Лизы Алерт».