Ушедшую из больницы Екатеринбурга пенсионерку нашли в день пропажи

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Наталья Вепрева ушла из больницы в одном халате, а на ногах были тапочки. При этом пенсионерка нуждалась в медицинской помощи, так как она не может разговаривать и ориентироваться в пространстве. Поиски пропавшей сразу начали волонтеры «Лизы Алерт».
Женщина нашлась через несколько часов. Оказалось, что она смогла добраться до Уралмаша, где работает ее родственница. Пенсионерку узнали и позвонили родным.
Напомним, в Екатеринбурге уже неделю ищут 44-летнего Василия Махнева. Последний раз он был замечен в Железнодорожном районе.