В Екатеринбурге ищут работников на зарплату 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Рейтинг высокооплачиваемых работников составили эксперты сервиса «Зарплата.ру».
Так, в городе открыта вакансия руководителя дивизиона по продажам автомобилей с пробегом. Зарплата у работника будет составлять 300 тысяч рублей ежемесячно.
Важно, чтобы кандидат на эту должность имел опыт работы в автомобильном бизнесе, знал рынок, имел лидерские качества характера, и был открыт для повышения квалификации.
От 250 тысяч рублей может зарабатывать водитель с личным грузовиком в компании «Пивко». Ему необходимо будет забирать товар в поселке Полевой и доставлять его по городу и межгороду — Урал, ХМАО, ЯНАО. Требуется опыт работы от двух лет.
Ведущий программист в «Атомстройкомплексе», который будет разрабатывать плагины и надстройки, сможет зарабатывать от 250 тысяч рублей. Также работник получит скидки на покупку недвижимости в рамках корпоративной жилищной программы.
От 200 тысяч рублей может зарабатывать менеджер по работе с клиентами в организации, производящей металлопрокат. У сотрудника будет скользящий режим работы.