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В Екатеринбурге ищут работников на зарплату 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге ищут работников на зарплату 300 тысяч рублей

24 сентября 2023, 07:43
На зарплаты свыше 200 тысяч рублей в Екатеринбурге ищут специалистов.

Рейтинг высокооплачиваемых работников составили эксперты сервиса «Зарплата.ру».

Так, в городе открыта вакансия руководителя дивизиона по продажам автомобилей с пробегом. Зарплата у работника будет составлять 300 тысяч рублей ежемесячно.

Важно, чтобы кандидат на эту должность имел опыт работы в автомобильном бизнесе, знал рынок, имел лидерские качества характера, и был открыт для повышения квалификации.

От 250 тысяч рублей может зарабатывать водитель с личным грузовиком в компании «Пивко». Ему необходимо будет забирать товар в поселке Полевой и доставлять его по городу и межгороду — Урал, ХМАО, ЯНАО. Требуется опыт работы от двух лет.

Ведущий программист в «Атомстройкомплексе», который будет разрабатывать плагины и надстройки, сможет зарабатывать от 250 тысяч рублей. Также работник получит скидки на покупку недвижимости в рамках корпоративной жилищной программы.

От 200 тысяч рублей может зарабатывать менеджер по работе с клиентами в организации, производящей металлопрокат. У сотрудника будет скользящий режим работы.

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