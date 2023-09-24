В Екатеринбурге ищут работников на зарплату 300 тысяч рублей

От 250 тысяч рублей может зарабатывать водитель с личным грузовиком в компании «Пивко». Ему необходимо будет забирать товар в поселке Полевой и доставлять его по городу и межгороду — Урал, ХМАО, ЯНАО. Требуется опыт работы от двух лет.