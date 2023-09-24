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В Екатеринбурге из-за ДТП перевернулся автомобиль с беременной и ребенком

В Екатеринбурге из-за ДТП перевернулся автомобиль с беременной и ребенком

24 сентября 2023, 06:25
Фото: 1MI
Днем 23 сентября на улице Белинского, 34 в Екатеринбурге произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них перевернулся. В его салоне находились беременная женщина и ее дочь.

Водитель красной Opel Astra ехал по улице Белинского в сторону улицы Малышева. При повороте на парковку он не предоставил преимущества ехавшему в попутном направлении BMW. Автомобили столкнулись, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП в Екатеринбурге с перевернувшимся автомобилемДТП в Екатеринбурге с перевернувшимся автомобилем
ДТП в Екатеринбурге с перевернувшимся автомобилем
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В ДТП пострадала 9-летняя пассажирка Opel Astra, который после столкновения перевернулся. Девочку госпитализировали, но травмы оказались легкими и ее отпустили домой. Беременная женщина была осмотрена на месте скорой медицинской помощью. Она травм не получила.

Напомним, накануне на трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины. В результате аварии пострадали три человека.

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом
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#Происшествия#Ребенок#ДТП#ГИБДД#Анна Григорьева#Травмы#BMW#Екатеринбург
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