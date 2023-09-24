В Екатеринбурге из-за ДТП перевернулся автомобиль с беременной и ребенком

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Водитель красной Opel Astra ехал по улице Белинского в сторону улицы Малышева. При повороте на парковку он не предоставил преимущества ехавшему в попутном направлении BMW. Автомобили столкнулись, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.
В ДТП пострадала 9-летняя пассажирка Opel Astra, который после столкновения перевернулся. Девочку госпитализировали, но травмы оказались легкими и ее отпустили домой. Беременная женщина была осмотрена на месте скорой медицинской помощью. Она травм не получила.
Напомним, накануне на трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины. В результате аварии пострадали три человека.