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В Екатеринбурге вложат 10,6 млрд рублей в инфраструктуру на ВИЗе

В Екатеринбурге вложат 10,6 млрд рублей в инфраструктуру на ВИЗе

24 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в транспортную инфраструктуру на ВИЗе вложат 10,6 млрд рублей.

Здесь планируют построить новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км. Она растянется от улицы Лоцмановых до Срединного кольца.

Работы будут проводиться в несколько этапов до лета 2027 года, сообщается в официальных документах на Госзакупках.

Уже проводится поиск подрядчиков, которые займутся обустройством улично-дорожной сети в районе «ВИЗ-Правобережный». Сперва начнется реконструкция улицы Татищева, а затем начнутся работы на улице Юрия Исламова.

Отмечается, что «ВИЗ-Правобережный» сейчас застраивается: в границах набережной Верх-Исетского пруда построят жилье для 82,6 тысячи человек.

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе
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