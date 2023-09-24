В Екатеринбурге вложат 10,6 млрд рублей в инфраструктуру на ВИЗе

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Здесь планируют построить новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км. Она растянется от улицы Лоцмановых до Срединного кольца.
Работы будут проводиться в несколько этапов до лета 2027 года, сообщается в официальных документах на Госзакупках.
Уже проводится поиск подрядчиков, которые займутся обустройством улично-дорожной сети в районе «ВИЗ-Правобережный». Сперва начнется реконструкция улицы Татищева, а затем начнутся работы на улице Юрия Исламова.
Отмечается, что «ВИЗ-Правобережный» сейчас застраивается: в границах набережной Верх-Исетского пруда построят жилье для 82,6 тысячи человек.