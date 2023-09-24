В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По словам специалистов, сперва нужно было «пробить колею». После этого пошел процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.
Дальнейшая обкатка будет проводиться также тщательно, добавил мэр, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства.
Цель проведения работ — обеспечение полной безопасности пассажиров во время перевозок.
Ранее сообщалось, что ремонтом путепровода на улице Циолковского занимается подрядчик ООО «Уралстроймонтаж». Все работы здесь завершат в 2024 году. После открытия движения трамваев, будет создан новый маршрут № 9 вместо маршрутов № 2 и № 4. Он будет ездить с ВМЗ через улицу Островского и проспект Ленина на Тагилстрой.
Ремонт ведется в рамках нацпроекта БКД. Также в рамках контракта проводится ремонт улицы Октябрьской революции.