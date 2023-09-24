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Updated Сегодня, 12:40

В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой

В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой

24 сентября 2023, 12:38
Фото: Владислав Пинаев
Обкатка трамваев на Тагилстрой состоялась в Нижнем Тагиле. Работы выполнил «Тагильский трамвай».

По словам специалистов, сперва нужно было «пробить колею». После этого пошел процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

Дальнейшая обкатка будет проводиться также тщательно, добавил мэр, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства.

Цель проведения работ — обеспечение полной безопасности пассажиров во время перевозок.

Ранее сообщалось, что ремонтом путепровода на улице Циолковского занимается подрядчик ООО «Уралстроймонтаж». Все работы здесь завершат в 2024 году. После открытия движения трамваев, будет создан новый маршрут № 9 вместо маршрутов № 2 и № 4. Он будет ездить с ВМЗ через улицу Островского и проспект Ленина на Тагилстрой.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта БКД. Также в рамках контракта проводится ремонт улицы Октябрьской революции.

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#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Свердловская область#Владислав Пинаев#Тагильский трамвай#Трамваи#Дарья Сорокина#Городское строительство#Безопасность пассажиров
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