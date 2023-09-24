В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой

Ранее сообщалось, что ремонтом путепровода на улице Циолковского занимается подрядчик ООО «Уралстроймонтаж». Все работы здесь завершат в 2024 году. После открытия движения трамваев, будет создан новый маршрут № 9 вместо маршрутов № 2 и № 4. Он будет ездить с ВМЗ через улицу Островского и проспект Ленина на Тагилстрой.