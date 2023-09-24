В Ревде водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Девушка проходила возле учреждения №29. В ГИБДД отметили, что удар был сильным, поэтому его услышали жители соседних домов. Несмотря на то, что злоумышленник уехал, его оперативно задержали. При этом он ругался, пишет telegram-канал «Ревда-инфо».
ЧП случилось в ночь на 24 сентября. Девушку госпитализировали. В ГИБДД рассказали, что водитель выехал на встречку на красный сигнал светофора. В результате девушку госпитализировали в Ревдинскую горбольницу.
У нее диагностированы различные травмы. На месте ДТП были проведены все необходимые действия.