В Ревде водитель сбил школьницу и уехал с места ДТП

Девушка проходила возле учреждения №29. В ГИБДД отметили, что удар был сильным, поэтому его услышали жители соседних домов. Несмотря на то, что злоумышленник уехал, его оперативно задержали. При этом он ругался, пишет telegram-канал «Ревда-инфо».