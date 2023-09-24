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В Тагиле театральную площадь захватили лошади, а в школьники номинированы на ТЭФИ

В Тагиле театральную площадь захватили лошади, а в школьники номинированы на ТЭФИ

24 сентября 2023, 16:11
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле подростки устроили на театральной площади выгул лошадей, в Екатеринбурге открыта вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей, а тагильская школа кино и телевидения номинирована на ТЭФИ: самое важное, что произошло 23 и 24 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

В Нижнем Тагиле прямо на Театральной площади подростки выгуливали лошадей, вместе с этим предлагая всем желающим прокатиться на парнокопытных за деньги. Как минимум восемь животных были сфотографированы очевидцами.

Подростки с лошадьми снова гуляют на Театральной площади в Нижнем Тагиле
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Обкатка трамваев на Тагилстрой прошла в Нижнем Тагиле. Цель проведения работ — обеспечение полной безопасности пассажиров во время перевозок. Работы выполнил «Тагильский трамвай».

В Нижнем Тагиле прошла обкатка трамваев на Тагилстрой
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В Екатеринбурге открыты вакансии с предлагаемой заработной платой свыше 200 тысяч рублей. Специалистов ищут в разных областях. На какой вакансии зарплата выше всего — читайте по ссылке.

В Екатеринбурге ищут работников на зарплату 300 тысяч рублей
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В Нижнем Тагиле в школе кино и телевидения «ШКиТ» детей учат работать с камерой, писать сценарий, делать монтаж и многое другое. Благодаря своей работе, ребята оказались в финале российской национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023».

Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»
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В Нижнем Тагиле на следующей рабочей неделе днем нагрев воздуха не должен превысить 16 градусов, а в выходные, по прогнозам синоптиков, вероятны дожди. Читайте подробнее, какие погодные сюрпризы ожидать на Среднем Урале.

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается до +16 градусов
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