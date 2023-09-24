В Тагиле театральную площадь захватили лошади, а в школьники номинированы на ТЭФИ

В Нижнем Тагиле подростки устроили на театральной площади выгул лошадей, в Екатеринбурге открыта вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей, а тагильская школа кино и телевидения номинирована на ТЭФИ: самое важное, что произошло 23 и 24 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

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