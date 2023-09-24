В Тагиле театральную площадь захватили лошади, а в школьники номинированы на ТЭФИ

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Нижнем Тагиле прямо на Театральной площади подростки выгуливали лошадей, вместе с этим предлагая всем желающим прокатиться на парнокопытных за деньги. Как минимум восемь животных были сфотографированы очевидцами.
Обкатка трамваев на Тагилстрой прошла в Нижнем Тагиле. Цель проведения работ — обеспечение полной безопасности пассажиров во время перевозок. Работы выполнил «Тагильский трамвай».
В Екатеринбурге открыты вакансии с предлагаемой заработной платой свыше 200 тысяч рублей. Специалистов ищут в разных областях. На какой вакансии зарплата выше всего — читайте по ссылке.
В Нижнем Тагиле в школе кино и телевидения «ШКиТ» детей учат работать с камерой, писать сценарий, делать монтаж и многое другое. Благодаря своей работе, ребята оказались в финале российской национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023».
В Нижнем Тагиле на следующей рабочей неделе днем нагрев воздуха не должен превысить 16 градусов, а в выходные, по прогнозам синоптиков, вероятны дожди. Читайте подробнее, какие погодные сюрпризы ожидать на Среднем Урале.