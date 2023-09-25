22 пассажира автобуса пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Общественный транспорт ехал из парка «Оленьи ручьи» в Верхнюю Пышму. В какой-то момент в автобус врезался автомобиль Opel. Одну девочку с повреждением головы отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
У других детей значительных травм не выявили, госпитализировать их не стали. Взрослым, которые ехали в этом же автобусе, оказали медпомощь на месте ДТП. Водитель Opel в момент аварии был трезв.
Сотрудники автоинспекции выяснили, что у автобуса не было знака «Дети», маячка, а также перевозка школьников не была согласована с ГИБДД. Еще оказалось, что на дорожном участке занижена обочина и не обновлена горизонтальная краевая разметка.
Напомним, 24 сентября под Екатеринбургом в аварии пострадали пятеро человек, в том числе шестилетний мальчик.