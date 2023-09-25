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22 пассажира автобуса пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

22 пассажира автобуса пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

25 сентября 2023, 04:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
22 пассажира автобуса, в том числе 15 детей, попали в аварию на трассе под Екатеринбургом. ЧП случилось 24 сентября 2023 года.

Общественный транспорт ехал из парка «Оленьи ручьи» в Верхнюю Пышму. В какой-то момент в автобус врезался автомобиль Opel. Одну девочку с повреждением головы отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

У других детей значительных травм не выявили, госпитализировать их не стали. Взрослым, которые ехали в этом же автобусе, оказали медпомощь на месте ДТП. Водитель Opel в момент аварии был трезв.

Сотрудники автоинспекции выяснили, что у автобуса не было знака «Дети», маячка, а также перевозка школьников не была согласована с ГИБДД. Еще оказалось, что на дорожном участке занижена обочина и не обновлена горизонтальная краевая разметка.

Напомним, 24 сентября под Екатеринбургом в аварии пострадали пятеро человек, в том числе шестилетний мальчик.

Пятеро человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом
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