31 аварийное дерево вырубят в детских садах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
С заявлением о вырубке аварийных деревьев обратилась администрация МАДОУ. Работы без оплаты восстановительной стоимости будут проводиться в 17 дошкольных учреждениях на Вагонке. Всего планируется вырубить 31 дерево различных пород: тополя, яблони, березы, рябины, клены и грушу.
Утилизацию порубочных остатков будет проводить МАДОУ «Детство». Также в детских садах до 1 апреля 2024 года необходимо восстановить нарушенное благоустройство территорий, попадающих в зону вырубки.
Напомним, в Нижнем Тагиле было заведено уголовное дело из-за незаконной вырубки двух сосен около поселка Антоновский. Нарушителю законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей.