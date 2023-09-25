31 аварийное дерево вырубят в детских садах Нижнего Тагила

С заявлением о вырубке аварийных деревьев обратилась администрация МАДОУ. Работы без оплаты восстановительной стоимости будут проводиться в 17 дошкольных учреждениях на Вагонке. Всего планируется вырубить 31 дерево различных пород: тополя, яблони, березы, рябины, клены и грушу.