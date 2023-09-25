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31 аварийное дерево вырубят в детских садах Нижнего Тагила

31 аварийное дерево вырубят в детских садах Нижнего Тагила

25 сентября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Разрешение на проведение работ по сносу аварийных зеленых насаждений на территории детских садов МАДОУ «Детство» выдано в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

С заявлением о вырубке аварийных деревьев обратилась администрация МАДОУ. Работы без оплаты восстановительной стоимости будут проводиться в 17 дошкольных учреждениях на Вагонке. Всего планируется вырубить 31 дерево различных пород: тополя, яблони, березы, рябины, клены и грушу.

Утилизацию порубочных остатков будет проводить МАДОУ «Детство». Также в детских садах до 1 апреля 2024 года необходимо восстановить нарушенное благоустройство территорий, попадающих в зону вырубки.

Напомним, в Нижнем Тагиле было заведено уголовное дело из-за незаконной вырубки двух сосен около поселка Антоновский. Нарушителю законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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