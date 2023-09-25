Банкротство от налоговой и долги золотодобытчиков. Крупные арбитражные дела за август

Ранее ООО «Сольфер» доказало в суде наличие перед ней долга старателей в 60 млн рублей по договору поставки драгметаллов. По соглашению прииск должен был поставить родий, иридий и платину, но сделал это в меньших объемах. Металлы по договору планировалось отгрузить еще в 2021 году. В этот период артель указывала на невозможность вести полноценную добычу в связи с ограничениями, введенными в период пандемии коронавируса.