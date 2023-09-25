Банкротство от налоговой и долги золотодобытчиков. Крупные арбитражные дела за август

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
Сразу четыре иска начал рассматривать Арбитражный суд Свердловской области в августе от налоговой службы к различным компаниям. Ведомство требует признать их банкротами за задолженность по налогам и сборам в размере более 100 млн рублей.
Самый крупный иск на банкротство налоговая инспекция подала к ООО «Автоматизация энергетических производств». Компания задолжала 228,6 млн рублей. Суд принял заявление и возбудил производство по делу.
АВТЭП занимается продажей нефтегазового оборудования, приборов измерения расхода, измерения давления и другого оборудования для различных производств. В 2022 году налоговики уже пытались добиться банкротства компании, но производство по делу было прекращено.
Банкротом из-за задолженности перед ФНС в 137,4 млн рублей может стать ООО «Спецскладсервисрегион», которое занимается торговлей металлами. Дело о несостоятельности компании также принято к производству.
В начале 2023 года налоговая инспекция уже пыталась обанкротить «Спецскладсервисрегион». Однако производство по делу было прекращено из-за отсутствия на депозите компании денежных средств на финансирование расходов по делу о банкротстве.
ООО «Энергопром-ЕК» задолжало ФНС 124,8 млн рублей и тоже рискует получить признание несостоятельности. Производство по делу арбитражный суд уже возбудил.
За последний год арбитражный суд рассматривал четыре иска к «Энергопром-ЕК» за неисполнение договоров поставки. Компания вовремя не расплатилась с поставщиками. Все иски суд удовлетворил, и теперь «Энергопром-ЕК» должен выплатить заявителям в общей сложности 181 млн рублей.
Четвертой компанией, которой грозило банкротство по иску от налоговой инспекции, стало ООО «Урал Ресурс», которое занимается заготовлением древесины. Задолженность составила 100,4 млн рублей. Однако судебное дело было прекращено из-за того, что у должника недостаточно имущества и финансов для расходов по делу о банкротстве.
Еще одно дело о банкротстве начало рассматриваться судом в августе по отношению к артели старателей «Невьянский прииск». Истцом является ООО «Сольфер». Задолженность добытчиков драгоценных металлов составляет 66,3 млн рублей.
Ранее ООО «Сольфер» доказало в суде наличие перед ней долга старателей в 60 млн рублей по договору поставки драгметаллов. По соглашению прииск должен был поставить родий, иридий и платину, но сделал это в меньших объемах. Металлы по договору планировалось отгрузить еще в 2021 году. В этот период артель указывала на невозможность вести полноценную добычу в связи с ограничениями, введенными в период пандемии коронавируса.