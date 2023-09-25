Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования 15 детей на свердловской трассе

Как уточнили в пресс-службе федерального следкома, по состоянию на 25 сентября в больнице остается один ребенок, получивший травму головы. В областном минздраве сообщали, что после аварии в медучреждение доставили одиннадцатилетнюю девочку, которой диагностировали перелом носа. По поручению Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело.