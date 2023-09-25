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СК возбудит дело после травмирования 22 человек в ДТП на свердловской трассе

Бастрыкин поручил возбудить дело после травмирования 15 детей на свердловской трассе

25 сентября 2023, 10:55
Фото: ГИБДД Свердловской области

СК возбудит дело после травмирования 22 человек в ДТП на свердловской трассе

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП на трассе в Свердловской области, в котором пострадали 22 человека, в том числе 15 детей.

Напомним, автоавария произошла 24 сентября на трассе Пермь — Екатеринбург: водитель легкового автомобиля Opel нарушил ПДД и столкнулся с перевозившим школьников микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения травмировались 22 человека, 15 из которых — дети.

Как уточнили в пресс-службе федерального следкома, по состоянию на 25 сентября в больнице остается один ребенок, получивший травму головы. В областном минздраве сообщали, что после аварии в медучреждение доставили одиннадцатилетнюю девочку, которой диагностировали перелом носа. По поручению Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Транспорт#Следственный комитет#Дети#ДТП#Свердловская область#Пострадавшие#Авария#Григорий Орлов
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