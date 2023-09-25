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Бастрыкин проследит за расследованием дела о насилии над девочкой с Урала

Бастрыкин взял на контроль дело о насилии над девочкой из Каменска-Уральского

25 сентября 2023, 14:54
Фото: 1MI

Бастрыкин проследит за расследованием дела о насилии над девочкой с Урала

Председатель СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела против 24-летнего жителя Каменска-Уральского, которого обвинили в насилии над 14-летней девочкой.

Как сообщили в пресс-службе федерального следкома, инцидент произошел 23 сентября в Каменске-Уральском. Подозреваемый зашел в квартиру к задолжавшей деньги школьнице и «применил к ней насилие», сняв это на камеру. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

По информации Telegram-канала Baza, потерпевшая задолжала наркомагазину 100 тысяч рублей. Чтобы «наказать» ее, преступники наняли в сети местного жителя — за унижение девочки ему пообещали 10 тысяч рублей. Прибыв по указанному адресу, подозреваемый заперся со своей жертвой в комнате, а затем заставил ее раздеться и озвучить под запись собственное имя.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Следственный комитет#Дети#Уголовное дело#Насилие#Криминал#Наркотики#Григорий Орлов
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