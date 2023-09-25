Бастрыкин взял на контроль дело о насилии над девочкой из Каменска-Уральского

По информации Telegram-канала Baza, потерпевшая задолжала наркомагазину 100 тысяч рублей. Чтобы «наказать» ее, преступники наняли в сети местного жителя — за унижение девочки ему пообещали 10 тысяч рублей. Прибыв по указанному адресу, подозреваемый заперся со своей жертвой в комнате, а затем заставил ее раздеться и озвучить под запись собственное имя.