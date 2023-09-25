Бойцу СВО стало плохо на борту «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
О случившемся рассказала одна из пассажирок, пишет Е1. Она рассказала, что команда авиаперевозчика сработала слаженно. Они оказали военному первую помощь и обеспечили его кислородом из специальной маски.
Также из-за произошедшего самолет совершил посадку на 15 минут раньше, чем планировалось. После приземления мужчину сразу же передали в руки медиков.
В авиакомпании рассказали, что пассажир страдает от последствий контузии. Во время полета у него появились судороги. Он не терял сознания, а описывал свои симптомы стюардессам. Также с собой у него были лекарства, которые ему помогли.
Отмечается, что реанимобиль подъехал прямо к трапу самолета. Мужчину госпитализировали.