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Бойцу СВО стало плохо на борту «Уральских авиалиний»

Бойцу СВО стало плохо на борту «Уральских авиалиний»

25 сентября 2023, 07:56
Фото: 1MI
На борту «Уральских авиалиний» стало плохо бойцу СВО. Он совершал авиаперелет вечером 24 сентября. Рейс производился по маршруту Екатеринбург — Сочи.

О случившемся рассказала одна из пассажирок, пишет Е1. Она рассказала, что команда авиаперевозчика сработала слаженно. Они оказали военному первую помощь и обеспечили его кислородом из специальной маски.

Также из-за произошедшего самолет совершил посадку на 15 минут раньше, чем планировалось. После приземления мужчину сразу же передали в руки медиков.

В авиакомпании рассказали, что пассажир страдает от последствий контузии. Во время полета у него появились судороги. Он не терял сознания, а описывал свои симптомы стюардессам. Также с собой у него были лекарства, которые ему помогли.

Отмечается, что реанимобиль подъехал прямо к трапу самолета. Мужчину госпитализировали.

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