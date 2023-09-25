«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге

Мог ли новый директор настроить против себя два десятка человек? Такой вопрос TagilCity.ru задал своим вышеописанным респондентам. В целом, они согласились, что вполне мог. Для этого достаточно «лезть во все дыры, куда не надо, считать сколько кто должен работать, да еще и хамить при этом».