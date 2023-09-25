«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В скандал вокруг массового увольнения учителей из школы №22 в Екатеринбурге пришлось вмешаться министерству просвещения РФ.
18 сентября глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко на встрече с родителями отрапортовал, что ситуация урегулирована. Так ли это?
Опрошенные TagilCity.ru работники системы образования уверены, что это не так и решения чиновников только провоцируют новые и новые витки кризиса системы образования. А в итоге ситуация может прийти к тому, что в школах попросту не останется учителей и родителям придется тратить серьезные деньги на репетиторов.
Одна из уволившихся учителей, на условиях анонимности, объяснила журналистам причины своего решения. Первой причиной, по ее словам, стали нереальные нормы часовой выработки в каникулы: по 12-18 часов в день.
Источник TagilCity.ru после беседы с одним из уволенных учителей также подтверждает эту информацию.
«Коллега ответила, что большая нагрузка. Оплату при этом не изменили, а требования выросли», — рассказал наш источник.
TagilCity.ru опросил нескольких сотрудников сферы образования. На условиях анонимности они рассказали, что данная ситуация становится в Екатеринбурге скорее нормой, чем исключением: нагрузка на учителей все возрастает, а вот зарплата остается прежней, хотя тоже должна расти.
«В целом, в системе образования ситуация такова, что педагоги перегружены бумажной работой; по всем видам работ, которые идут за пределами уроков, дико занижены нормы времени; добавь к этому море бесплатных поручений, которые всем направо и налево раздают», — описала ситуацию одна из собеседниц TagilCity.ru.
По ее словам, согласно «майским указам» президента РФ (пакет законов, касающихся социальной сферы), зарплаты педагогов должны быть вдвое выше средней по региону.
«Вместо того, чтобы реально поднять зарплату, на людей наваливают бешеный объем работы за всякие не всегда адекватные доплаты. Вроде, указы выполнили, зарплаты повысили, а то, что за эти зарплаты нужно вдвое больше работать, как-то забыли», — резюмировала она.
Второй причиной своего увольнения вышеуказанная учительница назвала грубое отношение нового директора школы, Ильи Смирнова. Ее слова журналистам подтвердили и родители учеников. В своих эмоциональных интервью они описывали и примеры хамства со стороны директора школы (в том числе и по отношению к пожилым коллегам), и требования «приносить школе больше денег», и обещания «ломать» несогласных и так далее.
Мог ли новый директор настроить против себя два десятка человек? Такой вопрос TagilCity.ru задал своим вышеописанным респондентам. В целом, они согласились, что вполне мог. Для этого достаточно «лезть во все дыры, куда не надо, считать сколько кто должен работать, да еще и хамить при этом».
Стоит отметить, что сам Смирнов факты некорректного поведения отрицает.
Собеседники TagilCity.ru отметили также, что свердловские чиновники от сферы образования давно и последовательно пытаются сделать из учебных заведений коммерческие предприятия, которые приносили бы прибыль. Один из преподавателей рассказал, к примеру, что их, фактически, обязали (дополнительно к уже имеющейся нагрузке) создавать учебные курсы, которые их учебное заведение могло бы продавать.
Скандал в школе №22 привел к тому, что учебное заведение покинули 20 из 70 педагогов. Не нужно думать, что теперь им обязательно придется менять профессию. Специалист с педагогическим образованием может успешно зарабатывать на частном репетиторстве.
Как подсчитал еще один наш респондент, для зарплаты 60 тысяч рублей в месяц репетитору понадобится найти 15 учеников, которые будут заниматься раз в неделю. Таким образом, нагрузка у него будет по три урока в день (один урок стоит тысячу рублей).
Для сравнения, по словам другого собеседника TagilCity.ru, его коллега — школьный учитель в Екатеринбурге — получает около 40 тысяч рублей в месяц («1,5 ставки + 50% как молодой специалист, + классное руководство + тетрадки»). Нагрузка у него: 7-8 уроков в день.
Неудивительно, что часть учителей школы №22 приняла решение уволиться. Возможно, это было вполне приемлемой для них альтернативой, полагают наши собеседники.
Константин Шевченко на брифинге уверил журналистов, что проблема решена.
«…вопрос решен, решен несколькими путями. Первое направление — приняли новых учителей. Второе — перераспределили нагрузку. Обычная ставка учителя 36 часов. Но, если брать образовательный комплекс Екатеринбурга весь (не только школу №22), есть где нагрузка больше одной ставки — по полторы и больше. Ситуация, которая здесь возникла, она штатная», — заявил он.
Однако респонденты TagilCity.ru отнеслись к этому заявлению скептически.
«Перераспределение нагрузки — это и есть перегрузка других учителей. А тон чиновников раздражает: учителя бегут, их нагрузку раскидывают перегружая других педагогов», — заявил один из них.
Ранее директор школы заявил журналистам, что принял на работу пять молодых специалистов и четырех стажистов. Наши собеседники считают, что заменять уволившихся опытных педагогов молодыми специалистами — не самое умное решение. Ведь молодым учителям даже стандартная нагрузка может показаться слишком большой. А принять решение о смене профессии или уходе в частную практику им легче, чем их возрастным коллегам.
«Молодежь легче идет на фриланс, их соцгарантии не заботят. Сейчас в сфере образования проблема старения педработников. В вузах даже ввели критерий эффективности — педработники моложе 39 лет. Но это не особо помогает. В детские садики молодежь тоже не стремится, там много возрастных работает», — рассказала собеседница TagilCity.ru.
Таким образом, все опрошенные нами педагоги согласны, что проблема в школе №22 не решена системно. Да, были приняты какие-то меры, но это — не решение.
«Ситуация школы №22 типична для города. Рассказала знакомой, она сказала, что у них в школе тоже несколько педагогов перед началом учебного года уволились. В Кургане только в двух школах полный комплект учителей. То есть, проблема не только в нашей области», — рассказала TagilCity.ru одна из опрошенных педагогов.
Если даже опытные учителя, посвятившие этой работе всю жизнь, решают увольняться, то их молодым преемникам сделать это будет куда проще. В итоге, учителя из школ Екатеринбурга продолжат увольняться
«Дальше будет только хуже», — считают все опрошенные TagilCity.ru.
По их общему мнению, система бесплатного образования в Екатеринбурге может вовсе исчезнуть. А для сдачи ОГЭ и ЕГЭ родителям школьников придется нанимать репетиторов. А это, как мы посчитали выше, — серьезная финансовая нагрузка на семейные кошельки: только один урок в неделю по каждому из предметов обойдется в тысячу рублей и более.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости воссоздавать систему образования в стране. Этому посвящены и «майские указы», и другие законы и поручения главы государства.
Смогут ли областные и федеральные власти вмешаться в ситуацию? Ведь, как писалось выше, департамент образования Екатеринбурга встал на сторону директора, а значит — массовые увольнения могут повториться и в школе №22, и в других школах города.
«Эта история обнажила противоречие между новыми патриотическими целями государства и старым бюрократическим аппаратом», — заявил TagilCity.ru к. ф. н., политический аналитик Андрей Коряковцев.